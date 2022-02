"Si on continue sur cette dynamique-là, on pourra sortir totalement de la vague d'ici à quelques semaines", a assuré Olivier Véran, ministre de la Santé, mercredi 16 février sur franceinfo. "Ça s'améliore nettement partout" même s'"il y a encore beaucoup de malades à l'hôpital", a-t-il expliqué. "Notre stratégie d'allègements progressifs proportionnée à la charge virale était la bonne", se félicite le ministre de la Santé.

"Si on suit cette dynamique, 15 jours après le 28 février, ça nous amène à la mi-mars, on pourrait commencer à se poser sérieusement la question du port du masque en intérieur, chez les adultes et les enfants", indique Olivier Véran. "On pourrait également commencer à alléger le pass vaccinal" à la mi-mars "mais le conserver dans les endroits qui sont très à risque, comme par exemple les discothèques et là ce serait jusque fin mars, début avril", a-t-il expliqué.