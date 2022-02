Covid-19 : réouverture des discothèques, avec "cette excitation de savoir que le public est derrière la porte"

Plus de deux mois de fermeture pour les quelque 1 500 boîtes de nuit françaises, qui avaient déjà vécu 16 mois portes closes en 2020 et 2021 : les professionnels du secteur croisent les doigts et se préparent à la reprise.

Aurèle Créon, chargé de la logistique au Rex Club, à Paris, est de ceux-là. La clé accroche un peu dans la serrure et le rideau de fer est un peu rouillé, mais "ça revit ! On va accueillir du personnel, et il va y avoir cette excitation de savoir que le public est derrière la porte... C'est parti !"

Dès mercredi soir, l'ambiance sera en effet radicalement différente. 350 artistes se produisent régulièrement sur la scène du Rex Club, ils ont été reprogrammés. "Pour la soirée de réouverture, c'est une programmation 100% française, détaille le directeur artistique Antoine Molkhou. C'était important pour nous de soutenir cette scène locale, on continue à le faire."

Le responsable des partenariats Victorien Jacquemond bat le rappel : "On a plus de 100 000 followers sur Facebook, 50 000 sur Instagram. On les contacte et on les encourage à revenir s'amuser comme avant, sans masque, et à refaire vivre le Rex." Vestiaires, bar : l'équipe à remettre en selle compte 20 personnes.