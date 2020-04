Plusieurs indices montrent qu'il s'agit d'une fausse carte diffusée par messages et sur les réseaux sociaux.

En pleine épidémie de coronavirus, l'image a été largement diffusée, lundi 6 avril, sur les réseaux sociaux et via les applications de messagerie. Mais cette carte de France censée montrer les étapes du déconfinement prévues par le gouvernement n'a rien d'authentique, confirment Matignon et la direction générale de la santé à BFMTV.

>> Lire aussi : Coronavirus : 7 conseils pour se protéger de l'épidémie de "fake news"

Plusieurs indices sur cette carte, qui découpe la France en trois zones supposées de déconfinement, invitent à la méfiance. La carte est attribuée à la Drac (Direction régionale des affaires culturelles) des Hauts-de-France, alors que ce type de service n'a pas compétence pour prendre ce genre de décision. Par ailleurs, le nom du ministère de la Défense apparaît, alors que, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Elysée, ce ministère a été renommé ministère des Armées.

#FakeNews #COVID19 #coronavirus#Deconfinement



Quelques éléments de réflexion



❓Pourquoi une DRAC ( Direction Régionale des Affaires Culturelles) ferait cette carte ?



❗Le Ministère de la Défense est aujourd'hui le Ministère des Armées pic.twitter.com/e8IKA12bN6 — VISOV | #MSGU (@VISOV1) April 6, 2020

Comme pour la majorité des "fake news", cette carte ne vient pas de nulle part. Elle s'appuie sur les déclarations d'Edouard Philippe la semaine dernière devant la mission d'information de l'Assemblée nationale sur l'épidémie de Covid-19. Le Premier ministre avait indiqué qu'il était "probable" que le "déconfinement" en France ne se fasse pas "en une fois et pour tout le monde", mais sans doute par régions, voire par classes d'âge. Le chef du gouvernement avait indiqué être en train "d'examiner des scénarios en fonction des hypothèses". Pour l'instant, le gouvernement assure qu'il n'a pas encore tranché.