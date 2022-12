Port du masque : "Il n'y a pas d'automatisme" qui rétablirait l'obligation, selon François Braun

Face à la hausse des cas de Covid et les hospitalisations qui repartent à la hausse, le retour du port du masque n'est pas à exclure. Invité de franceinfo ce mardi 13 décembre, François Braun précise tout de même qu'il n'y a pas d'automatisme.

Existe-t-il des critères, comme un nombre de malades du Covid hospitalisés, qui conditionnent le retour de l'obligation du port du masque ? "Il y a pas d'automatisme, parce que les critères sont multiples", déclare le ministre de la Santé, François Braun, ce mardi 13 décembre sur franceinfo. "On voit bien que nous sommes face à une triple épidémie : la grippe, le Covid et la bronchiolite", souligne-t-il, et "c'est bien cet ensemble qui fait que les choses sont compliquées". Toutefois, "on ne peut pas dire clairement" que l'obligation de porter le masque ne sera pas rétablie. Quoi qu'il en soit, "il faut qu'on sorte de cette logique où il faut systématiquement des textes pour faire des gestes simples", selon lui.

La campagne de rappel contre le Covid insuffisante

Interrogé sur la neuvième vague de Covid-19, le ministre de la Santé François Braun appelle les Français à la prudence. "On constate une reprise épidémique", ce variant n'est pas plus dangereux, "mais plus contaminant". Le ministre de la Santé revient aussi sur la campagne de rappel de vaccination contre le Covid en cours, qui concerne en premier lieu les plus fragiles. "On considère qu'à peu près 25 % des personnes de plus de 80 ans sont à jour de leur vaccination et de l'ordre de 40% des 60 à 80 ans", précise-t-il, ce qui est "insuffisant".