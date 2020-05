"L'épidémie est quand même assez bien contrôlée" : déception dans l'Allier, département coloré en orange sur la carte provisoire du déconfinement

Le département de l'Allier a été classé orange sur la carte provisoire du déconfinement, ce qui suscite de l’incompréhension des élus et des habitants de Montluçon.

Frédéric Laporte est un peu abasourdi. Le maire de Montluçon n’avait pas forcément envisagé que l’Allier apparaîtrait en orange sur la carte provisoire du déconfinement, vu que les voyants sont plutôt au vert analyse l’élu. "Je suis un peu surpris parce qu'effectivement, en nombre de victimes de l'épidémie, on n'en a pas énormément", explique-t-il. Son département, l'Allier, compte 24 morts depuis le début de l'épidémie de coronavirus.

L'élu reconnaît que le service de réanimation de Montluçon est "particulièrement occupé en ce moment, mais plutôt par des patients qui ne sont pas Covid-19". Selon le maire, six patients Covid-19 se trouvent actuellement en réanimation, une personne a été testée positive dans un Ehpad, sur les six que compte l'agglomération.

"Je pense que la ville n'est pas du tout en danger, affirme Frédéric Laporte, l'épidémie est quand même assez bien contrôlée. C'est un classement temporaire, mais d'un autre côté, si ça permet d'avoir encore des restrictions qui permettent à la population d'être protégée le plus longtemps possible, moi ça me va bien. Mon objectif, c'est qu'il y ait le moins de morts possible, le moins de gens touchés."

"Je n'ai rien compris à ces cartes !"

Guy, un habitant, ne suit tout simplement plus. "Franchement, le vert, l'orange, ou le rouge... Je ne savais déjà pas qu'il y avait un orange !", lâche-t-il. "En plus, je n'ai rien compris sur les trois cartes. Là, on est dans l'Allier, je ne pensais pas qu'il y avait beaucoup de cas ou beaucoup de réanimation."

Ce n'est pas clair, ça change toutes les semaines. On ne sait plus où on en est !Guy, habitant de l'Allierà franceinfo

Cette carte de France sera mise à jour régulièrement. De quelle couleur se teintera l’Allier la semaine prochaine ? Jean-Charles, un habitant confiant, veut croire que le département passera au vert. Il imagine déjà la soirée festive chez lui le 11 mai prochain. "Faire sauter une bouteille de champagne, faire péter une mousse, boire une roteuse !", s'écrie-t-il dans un rire. "On a perdu du temps, on a l'impression que c'est une page blanche, et comme je commence à avoir les cheveux blancs, je ne veux pas de page blanche, je veux vivre intensément tout ce qu'il me reste à vivre !"

Pierre de son côté est sûr que son département basculera dans le rouge. Il voit même l’avenir en noir : le déconfinement fera repartir l’épidémie selon lui. "Je ne crois pas qu'ils puissent faire un déconfinement dans les semaines qui viennent. Il enverra le Premier ministre dire que c'est mort, et puis c'est tout. J'espère me tromper, inutile de vous le dire !", assure-t-il.

Etablies en prévision du déconfinement qui commencera le 11 mai, ces cartes départageront les départements métropolitains et d'Outre-mer entre rouges, verts et orange et seront révisées quotidiennement jusqu'au 7 mai, a précisé le ministre de la Santé, Olivier Véran. La carte établie à cette date, qui comprendra deux catégories seulement (vert ou rouge), doit servir de référence pour la mise en oeuvre du déconfinement.