DIRECT. Coronavirus : un 1er-Mai confiné, sans manifestation, du jamais vu dans l'histoire des syndicats

: Avant la crise du coronavirus, le garage Héritage d’Alfortville, dans le Val-de-Marne, réparait des vélos, des motos et des scooters. Il a décidé de se concentrer désormais sur les bicyclettes. Une décision qui a été accélérée avec la crise du coronavirus : "Cette activité moto, ça fait un bout de temps que finalement, on sait qu'elle est déclinante. Et c'est vrai qu'avec le Covid-19, nous passons d'un optimisme très mesuré à un optimisme fort pour le développement du vélo."

: La crise do Covid-19 a de lourdes conséquences sur l'économie française. Le marché automobile a subi une nouveau choc le mois dernier, reculant de 88,8%, selon les données publiées par les constructeurs.

: C'est absolument exact, @Cursinu, et ce département n'est pas le seul concerné. Le classement en rouge du Lot, du Cher et de la Haute-Corse pose problème. L'Agence régionale de santé d'Occitanie indique ainsi dans un communiqué envoyé cette nuit que cette carte a été construite sur le calcul d’un indicateur qui compare le nombre de passage aux urgences pour suspicions de coronavirus et le nombre total de passages aux urgences. Or "une analyse rapide de ces données a conclu qu'un nombre de prélèvements récemment effectués par des services d’urgence lotois avaient conduit ces dernières semaines à surévaluer le pourcentage de passages aux urgences pour suspicion de coronavirus par rapport à la réalité".

: Bonjour à vous ,La carte des départements présentée hier à beaucoup surpris les corses car la Haute Corse est moins touchée que la Corse du Sud mais la carte note rouge la première et vert la deuxième.L’ARS vient de signaler une erreur http://www.corse.ars.sante.fr/covid-19-corrections-des-donnees-en-haute-corseC’est fâcheux pour le tourisme déjà à l’agonie...Bien à vous

: Les masques "grand public" sont très attendus pour le 11 mai, date de début de déconfinement. Des enseignes de distribution françaises se sont engagés à en proposer, mais des doutes subsistent sur la capacité à équiper tout le monde. Quel type de masques trouvera-t-on dans les grandes surfaces ? Quelles enseignes les vendront ? A quel prix ? Réponse dans notre article.

: "Les personnes qui voudront prendre un VTC, un taxi ou pénétrer dans une gare sans masque pourront se voir refuser l'accès. Si elles entrent malgré tout, elles recevront une amende."



Dans un entretien accordé au Parisien, le secrétaire d'Etat chargé des Transports revient sur les mesures que le gouvernement compte prendre lors de la levée du confinement. "Comme pour les transports terrestres, nous allons demander le port du masque obligatoire dans les avions", précise-t-il entre autres.

: Bonjour @Julie. La réponse à votre question est claire : oui, et mille fois oui ! La levée du confinement ne signifie en aucun cas que le virus a disparu du pays, et se regrouper à dix personnes ou moins après le 11 mai ne garantit absolument pas que le risque de transmission du Sars-CoV-2 soit nul. Il faudra au contraire redoubler de vigilance pour éviter une seconde vague de contamination, et faire attention comme jamais aux gestes barrières : veillez donc à vous laver les mains régulièrement et avec soin, et à conserver une distance minimale avec vos proches notamment.







: Bonjour, je sais que vous êtes débordés alors j essaye encore une fois ! Les regroupements de 10 personnes doivent aussi respecter les gestes barrières ? Pas de bises, câlins, embrassades ? Merci !

: "Les masques et les tests… Les gens ne retiendront que ça"





C'est l'autre grande erreur de l'exécutif : le discours, au début de la crise, sur la prétendue inutilité du port du masque pour le grand public. Si le gouvernement a depuis fait volte-face, cet argument perçu comme un prétexte pour justifier la pénurie a laissé des traces durables dans l'opinion.

: Mais les difficultés de l'exécutif remontent à bien plus loin. "Nous sommes partis du mauvais pied dès le départ, quand le président de la République a annoncé le maintien des élections municipales alors que tout le monde attendait leur report" , juge une source ministérielle.

: Après plusieurs semaines de cafouillages, l'allocution prononcée le 13 avril par Emmanuel Macron a été largement applaudie par la majorité. Mais en ordonnant au gouvernement de présenter un plan de déconfinement sous quinze jours, le chef de l'Etat a mis la pression à ses troupes. Résultat : en voulant bien faire, des ministres parlent trop vite et brouillent le message. "L'écueil était prévisible", regrette aujourd'hui un proche du président.

: Pour faire face aux manques de débouchés en période de confinement, avec les restaurants fermés notamment, et une demande qui a augmenté, les producteurs se tournent vers la vente directe. Reportage à Calvi, en Corse, où la pratique a le vent en poupe.

: Bonjour à tous les deux. Comme beaucoup d'autres lecteurs qui nous sollicitent, vous évoquez des motifs dérogatoires au confinement d'un côté, et à un long trajet dans le cadre du déconfinement de l'autre. En ce qui vous concerne, ces déplacements ne sauraient être justifiés que par ce que l'on appelle un "motif familial impérieux". Interrogée sur les contours de cette notion, Sibeth Ndiaye a utilisé comme exemple le fait de "s'occuper d'un proche qui est fragile", ce que @Marie-Claude peut visiblement invoquer. Mais comme nous l'expliquons dans cet article, la notion de "motif familial impérieux" est assez floue, et en cas de contrôle policier, ce sera l'agent verbalisateur qui appréciera votre situation. Prudence donc.

: Bonjour, ma question est la suivante : j’habite et suis confiné en Gironde, pourrais je me deplacer en Normandie apres le 11 Mai pour aider mon père seul de 68ans pour faire son déménagement de Normandie vers la Gironde ?





: Je dois aller chez ma mère de 91 ans qui habite à 200 km de chez moi,en Picardie, son aide à domicile prenant quelques jours de congés bien mérité le week-end de la Pentecôte puis-je y aller et rentrer à Paris car je travaille

: En temps normal, le site de Charenton-le-Pont abrite l’imprimerie de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Le grand entrepôt est devenu la plate-forme logistique de l’AP-HP. C’est là que sont réceptionnées toutes les commandes de masques, de gants et de blouses pour les personnels soignants qui luttent contre le Covid-19. Les salariés présents ne relâchent pas leurs efforts pour faire face à l'épidémie de coronavirus, comme le montre notre journaliste Solenne Le Hen dans son reportage.

: Commençons sans tarder par un premier point sur l'actualité :



• Le gouvernement a placé hier 35 départements en "rouge", dont l'ensemble de l'Ile-de-France et le quart nord-est du pays, selon une carte provisoire correspondant à la circulation du coronavirus et aux tensions sur les capacités en réanimation. Dans ces derniers départements "rouges", une moindre présence du virus permettra d'organiser un déconfinement plus large. Découvrez la première version de cette carte ici.



• Donald Trump a de nouveau menacé la Chine, hier. La jugeant responsable de l'irruption de la maladie, il a dit envisager des taxes douanières punitives après avoir confié sa certitude que le nouveau coronavirus provient d'un laboratoire chinois.



• Les Français s'apprêtent à vivre un 1er-Mai confiné, sans manifestation ni guère de brins de muguet. Concerts de casseroles, chants collectifs, manifs en ligne et pancartes revendicatives : les syndicats, sortis déçus d'une réunion par visioconférence avec Edouard Philippe sur les modalités du déconfinement, célèbrent la journée internationale des travailleurs sur les réseaux sociaux et depuis les balcons.



• Le musicien nigérian Tony Allen, batteur et créateur de l'afrobeat aux côtés du son compatriote Fela Kuti, est mort hier à Paris à 79 ans.