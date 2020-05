VIDEO. "C'est grâce au travail, célébré ce jour, que la Nation tient", affirme Emmanuel Macron, à l'occasion du 1er-Mai

Le chef de l'Etat s'adresse aux Français dans une vidéo d'un peu moins de trois minutes diffusée sur son compte Twitter.

C'est debout, dans son bureau de l'Elysée qu'Emmanuel Macron a choisi de s'adresser aux Français à l'occasion de ce 1er-Mai qui "ne ressemble à aucun autre" en raison des mesures de confinement mises en place pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. "Aujourd'hui, pas de rassemblement dans nos villes pour fêter, comme nous le faisions depuis tant d'années, la journée internationale des travailleurs", explique le chef de l'Etat dans cette intervention d'un peu moins de trois minutes.

Dans cette vidéo diffusée sur son compte Twitter, le président de la République souhaite adresser une pensée aux "organisations syndicales qui ne peuvent tenir les traditionnels défilés" et aux "travailleuses, travailleurs de notre pays".

Ce 1er mai ne ressemble à aucun autre. Et pourtant, c'est bien grâce au travail, célébré ce jour, que la Nation tient. #FranceUnie pic.twitter.com/JbKKqCQ4Ta — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 1, 2020

Il souligne que "c'est grâce au travail, célébré ce jour, que la Nation tient", que c'est grâce "au travail, au dévouement de nos soignants, des personnels de la protection civile, des forces de l'ordre, des Armées, que nous sauvons chaque jour tant de vies". Que "c'est grâce à l'engagement et au travail de nos agriculteurs, de nos fonctionnaires, des salariés et des indépendants que la vie continue malgré tout et que d'autres peuvent travailler aussi à distance", ajoute-t-il, en saluant aussi l'engagement des "bénévoles" et de "tant d'autres"... et en promettant que les Français retrouveront des "1er mai heureux".