Coronavirus : votre département est-il rouge, orange ou vert ? Découvrez la version provisoire de la carte de France du déconfinement

Cette carte a été dévoilée par le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, et le ministre de la Santé, Olivier Véran, ce jeudi 30 avril. Elle sera mise à jour régulièrement, certains départements pouvant basculer du vert au rouge et vice-versa.

Elle était attendue. Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon et le ministre de la Santé, Olivier Veran, ont rendu publique, jeudi 30 avril, une première carte dévoilant les fameux départements verts, où le coronavirus circule moins, et les rouges, où l'épidémie est la plus répandue. Sans surprise, on constate que tout le nord-est de la France ainsi que l'Ile-de-France sont en rouge, soit 35 départements. La partie centre du pays et le Sud-Est sont en orange, une couleur intermédiaire, et l'Ouest du pays est en vert. "Ces cartographies ne sont que des indicateurs qui guident les décisions, ils sont affinés par d'autres indicateurs", a précisé Olivier Véran.

Cette carte est la synthèse de deux autres, présentées au début de la conférence de presse. La première répertorie les consultations aux urgences pour des suspicions de coronavirus, comme l'a expliqué le ministre. Elles représentent plus de 10% des consultations dans les départements en rouge.

La seconde carte fait le point sur la tension hospitalière en matière de capacité de réanimation. Les départements en rouge sont entre 80% et 161% de la capacité initiale des hôpitaux.

La troisième carte fait la synthèse entre ces deux premiers critères. Elle sera désormais présentée tous les soirs et permettra d'établir, dans les départements verts, un déconfinement plus large, et dans les départements rouges, davantage de contraintes. Celle qui sera affichée une semaine plus tard, le 7 mai, sera déterminante car elle aura des conséquences sur les mesures de déconfinement applicables dans chaque département. Le Premier ministre, Edouard Philippe, l'avait annoncé à l'Assemblée, mardi 28 avril, en présentant son plan de déconfinement.

Un troisième critère à partir du 11 mai

A partir du 11 mai, un troisième critère sera introduit : le niveau de préparation local pour les tests et la détection de cas contact. Dans les zones rouges, "il y aura la possibilité d'aller fermer si nécessaire des écoles, d'aller fermer si nécessaire un certain nombre de commerces, de lieux extérieurs", a précisé sur Franceinfo le ministre de la Santé Olivier Véran, le 29 avril.

"Les départements seront verts ou rouges, mais il y aura partout une discussion intense et confiante pour adapter les mesures", a assuré le Premier ministre Edouard Philippe. "C'est l'esprit du partenariat entre élus locaux et acteurs de terrain qui nous permettra de piloter finement la maîtrise de la circulation du virus".