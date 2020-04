Déconfinement : les autorités sanitaires reconnaissent un doute sur le placement de la Haute-Corse en rouge

Le classement de ce département en rouge a suscité plusieurs réactions, notamment politique, dans l'île, alors que ce département est moins touché par le virus que la Corse-du-Sud.

La Haute-Corse pourrait bien repasser en vert. L'Agence régionale de santé (ARS) de Corse a reconnu vendredi 30 avril un doute sur le classement de ce département en rouge sur la carte de synthèse dévoilée par le ministère de la Santé, en préparation du déconfinement.

Les deux départements de l'île apparaissent en rouge sur la carte présentant la tension hospitalière sur les capacités de réanimation, mais la Corse-du-Sud est en vert et la Haute-Corse en rouge sur la carte estimant la circulation du virus.

Cette dernière carte se fonde sur la part des patients se présentant aux urgences "pour suspicion d'infection à coronavirus", a expliqué l'ARS. Or "les modalités du codage par le centre hospitalier de Bastia entrainent une surestimation du nombre de passages aux urgences pour Covid". Cet indicateur est "en décalage avec le nombre de cas testés positifs", affirme l'Agence, qui promet en conséquence "une fiabilisation et une correction des données (...) au plus vite".

Le classement de la Haute-Corse en rouge avait déjà suscité plusieurs réactions, notamment politique, dans l'île, alors que ce département est moins touché par le virus que la Corse-du-Sud.

La carte "laisse les Corses plus que perplexes. Nous attendons des explications", a écrit sur Twitter le président nationaliste de l'exécutif de l'île, Gilles Simeoni.