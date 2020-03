INFOGRAPHIE. Coronavirus : visualisez l'évolution du nombre de morts par pays et la situation alarmante de l'Espagne et de l'Italie

Le Japon et la Corée du Sud semblent être arrivés à limiter la progression du nombre de morts dans leur pays.

Chaque jour, le décompte macabre du nombre de morts liées au coronavirus rythme l'actualité de nombreux pays. La France déplorait ainsi 264 décès, mercredi 18 mars, soit 89 de plus que la veille. Au-delà des données brutes, ce sont les trajectoires dessinées par le nombre de victimes qui interpellent. L'Italie et l'Espagne connaissent une accélération du nombre de décès quotidiens plus forte que la Chine au même stade de l'épidémie. A l'inverse, la Corée du Sud et le Japon semblent avoir réussi à contenir la mortalité du virus.

Dans le graphique ci-dessous, vous pouvez visualiser le nombre de décès total dans une sélection de pays touchés par le coronavirus. Chaque pays apparaît à partir de la date du 10e décès déclaré, sur le modèle développé par le Financial Times (en anglais). Toutes les données proviennent de l'université Johns Hopkins, parfois complétées par des sources officielles nationales.

En France, le nombre de morts liés au coronavirus a dépassé le seuil de 10 depuis douze jours. Une durée proche de celle de l'Espagne, mais notre voisin déplore plus de 760 morts, presque trois fois plus que dans l'Hexagone. Le chef du gouvernement Pedro Sanchez a averti, mercredi, devant un parlement quasi vide que "le plus dur restait à venir". Depuis le 14 mars pourtant, l'Espagne est en état d'alerte et a interdit à ses 46 millions d'habitants de sortir de chez eux, sauf pour des raisons de première nécessité.

Record de mortalité en Italie

Ces mesures de confinement, l'Italie les a prises à partir du 9 mars, dans tout le pays. Dix jours plus tard, la courbe des décès n'a pas commencé à fléchir. Au contraire, le rythme de la mortalité continue d'augmenter. Le pays a même enregistré un record quotidien absolu de décès dus au Covid-19, mercredi, avec 475 morts en 24 heures. La Botte compte deux fois plus de morts que la Chine, à un niveau comparable de l'évolution de l'épidémie.

Mais une lueur d'espoir semble apparaître dans l'une des premières régions touchée. En Lombardie, le rythme de progression commence à ralentir lentement, mais sûrement. C'est insuffisant pour faire diminuer le nombre de morts quotidien au niveau national pour le moment, mais cette donnée laisse entrevoir des perspectives d'amélioration.

Le Japon et la Corée du Sud plus épargnés

D'autres pays à travers le monde montrent des trajectoires beaucoup moins dramatiques. C'est le cas, notamment, du Japon et de la Corée du Sud. La Corée a été le plus grand foyer de l'épidémie de Covid-19, après la Chine, mais le pays a mené une vaste politique de dépistage auprès des personnes potentiellement porteuses. C'est l'une des pistes avancées par les spécialistes pour expliquer le nombre réduit de décès. "Regardez la Corée du Sud, qui est un pays qui a été très affecté par plusieurs épidémies de coronavirus dans le passé. Eux ont pris des mesures drastiques et ils savent prendre en charge ces épidémies et tout le monde porte un masque", note ainsi Philippe Juvin, chef des urgences à l'hôpital Georges Pompidou, contacté par franceinfo.

Un pays européen semble aussi contenir le nombre de morts causés par l'épidémie, pour le moment : l'Allemagne. Malgré un nombre de cas important – plus de 10 000 jeudi 19 mars – la mortalité est restée faible, avec une vingtaine de décès seulement. Comment expliquer ce "miracle allemand" ? Beaucoup de tests très tôt, plus de places en soins intensifs et une épidémie moins avancée que dans d'autres pays, selon des spécialistes.

Pour les autres pays européens, il faudra encore un peu de patience avant d'observer les effets des mesures drastiques de confinement. "On sait que les premiers effets, s'ils peuvent se faire sentir, seront sentis d'ici une quinzaine de jours" en France, indique Franck Chauvin, membre du Conseil scientifique mis en place par le ministre de la Santé, à France Bleu Loire.