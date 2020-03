Covid-19 : la Corée du Sud lance la chasse au coronavirus

Une armée de médecins et d'infirmières qui s'équipent : des combinaisons intégrales pour des tests de dépistage à grande échelle en Corée du Sud. Sur un parking géant, les automobilistes avancent un à un pour subir un prélèvement. "Je n'ai pas à entrer en contact avec qui que ce soit, explique un homme. Je reste à l'intérieur de ma voiture, c'est pour ça que je suis venu." La Corée du Sud vient d'inventer le test au volant.

Toutes les personnes testées reçoivent trois jours plus tard le résultat par sms. La Corée du Sud est en guerre contre le virus - c'est ce qu'a déclaré son président, Moon Jae-in, lors d'une visite de soutien aux infirmières militaires. "Le Covid-19 est entièrement pris en charge dans le pays et notre armée joue un rôle essentiel." En quelques semaines, environ 150.000 personnes ont été testées. Le pays compte près de 6.600 malades, mais l'on ne dénombre que 40 décès, un taux de mortalité bien plus faible que dans les autres pays touchés.

