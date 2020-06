Immobilier : le succès des maisons individuelles

Tout le monde n'aura pas vécu le même confinement. Pour ceux qui auront passé ces huit semaines entre les murs étroits d'un appartement, l'envie de vert et de plus grands espaces a pu se faire rapidement sentir. Comme une conséquence directe, depuis le 11 mai et l'amorce du déconfinement, le marché des maisons individuelles est en hausse. Des biens si recherchés qu'en ce moment, s'accorder un temps de réflexion est devenu risqué.

"Les gens prennent moins de temps pour réfléchir. Quand ils ont vu le bien, ils se positionnent beaucoup plus rapidement parce qu'ils savent que ça va forcément partir rapidement", confirme Édouard Schoenacker, agent immobilier dans le Bas-Rhin. Autour des villes du département, son agence a relevé une forte demande de personnes à la recherche d'un peu de calme et d'un jardin.

