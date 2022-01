Grève des enseignants : "Ça fait deux ans qu'ils n'arrêtent pas de s'adapter, il y a une vraie fatigue", reconnaît la secrétaire d'Etat à la Jeunesse

Ils réclament une "école sécurisée sous Omicron". Sept syndicats d'enseignants ont lancé un appel à la grève nationale, jeudi 13 janvier, dans les écoles, collèges et lycées. Ils veulent dénoncer la politique menée par le ministère de l'Education nationale, à commencer par les différents protocoles sanitaires qui se succèdent pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 et qui provoquent "une pagaille indescriptible" au sein du système scolaire. Cette mobilisation est l'illustration du "ras-le-bol grandissant dans les écoles", selon le SNUipp-FSU, premier syndicat du primaire, qui a annoncé que pas moins de 75% d'enseignants seraient grévistes.

Invitée de l'émission "Votre instant politique", mercredi 12 janvier sur la chaîne franceinfo, la secrétaire d'Etat chargée de la Jeunesse et de l'Engagement, Sarah El Haïry, a reconnu que les enseignants "étaient fatigués". "Ça fait deux ans qu'ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas de s'adapter. Ils apprennent aux élèves à porter le masque, les gestes barrières... Ils s'adaptent à une réalité qui n'était pas le quotidien de l'école", a déclaré Sarah El Haïry. "Il y a aujourd'hui une vraie fatigue, parce que ce virus a demandé l'énergie, l'essence même de chacun", a expliqué l'ancienne députée et responsable syndicale, ajoutant : "Mais on le vit peut-être plus à l'école et à l'hôpital parce que ce sont les deux endroits qui ne se sont jamais arrêtés."