DIRECT. Grève des enseignants : une mobilisation massive pour protester contre la "pagaille indescriptible" dans les écoles

Ronnie Spector était née Veronica Greenfield, le 10 août 1943, à New York. Elle avait formé les Ronettes avec sa sœur, Estelle Bennett et sa cousine Nedra Talley. Le groupe se fait connaître dans les années 1960. Avec leur coiffure XXL et leurs jupes au-dessus des genoux, les Ronettes ont déroulé une série de tubes au début des sixties, notamment Baby, I love you, (The Best Part of) Breakin' Up, ou Be My Baby, qui fut intronisé en 1999 au Grammy Hall of Fame.