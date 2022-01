Grève contre le protocole sanitaire dans les écoles : 38,5% de grévistes selon le ministère, 75% selon le premier syndicat

Syndicats et ministère de l'Education ont communiqué leurs chiffres sur la mobilisation des enseignants jeudi contre le protocole sanitaire. Des estimations très différentes.

Bataille de chiffres. Près de 38,5% des enseignants sont en grève dans les écoles jeudi 13 janvier, selon le ministère de l'Education, pour protester contre la "pagaille" provoquée par la multiplication des protocoles sanitaires, tandis que le SNUipp, premier syndicat du primaire, annonce 75% de grévistes.

Une école primaire sur deux est fermée, selon le SNUipp-FSU. Ce "n'est pas une grève contre le virus mais cela illustre le ras-le-bol grandissant dans les écoles" selon ce syndicat, en référence aux propos du ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, qui avait parlé d'une "grève contre le virus".

Les professeurs des collèges et lycées mobilisés

Dans les collèges et lycées, 23,7% des enseignants sont mobilisés, selon le ministère, tandis que le Snes-FSU, premier syndicat du second degré, annonce 62% de grévistes. "La grève est majoritaire et témoigne d'une forte colère dans la communauté éducative", souligne ce syndicat.

L'ensemble des syndicats enseignants, auxquels se sont associés notamment, fait plus rare, les inspecteurs de l'Education nationale ou les chefs d'établissements, ont appelé à la grève et à des manifestations dans la journée, dénonçant "une pagaille indescriptible" en raison des protocoles sanitaires.