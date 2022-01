Covid-19 : le syndicat d'enseignants SNUipp-FSU appelle à la grève le 13 janvier "pour une école sécure sous Omicron"

"C'est juste plus possible". Dans un communiqué publié vendredi 7 janvier, le syndicat d'enseignants SNUipp-FSU appelle à une grève nationale le jeudi 13 janvier "pour faire cesser le mépris et les mensonges et porter les conditions d'une école secure sous Omicron". "Comme prévu, la situation épidémique atteint des sommets de contaminations. Le ministre de l'Education, lui, continue de faire le choix de maintenir les écoles ouvertes 'quoi qu'il en coûte'", dénonce le syndicat, en lui reprochant l'allègement du protocole sanitaire décidé jeudi soir.

"Le ministre se vante de maintenir les écoles ouvertes pour habiller son choix politique de faire de l'école une garderie, pour permettre aux parents d’aller travailler, au mépris de la santé des personnels, de celle des enfants, de leurs familles", dénonce encore le syndicat, qui réclame "le retour à la règle protectrice '1 cas positif = fermeture de la classe', l'isolement des cas contacts intra-familiaux, une politique de tests préventifs hebdomadaires salivaires systématiques" du Covid-19.