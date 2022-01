DIRECT. Covid-19 : l'avis du Haut Conseil de la santé publique sur la généralisation des masques FFP2 attendu aujourd'hui

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Il est 14 heures. Voici les titres de ce vendredi 7 janvier :





• "Il était de ma responsabilité de sonner l'alarme." Interrogé pour la première fois sur ses propos controversés sur les non-vaccinés, Emmanuel Macron a dit "assumer totalement" son expression "familière" sur le fait de vouloir "emmerder" les récalcitrants à la vaccination.



• Après l'annonce d'un léger allègement du protocole en primaire, deux syndicats enseignants ont lancé un appel à la grève pour le 13 janvier. "L'école et ses personnels ne peuvent plus tenir avec des protocoles irréalisables et changeant de jour en jour", a dénoncé le SNUipp-FSU.



• Douze militants de gauche, dont l'eurodéputé Pierre Larrouturou, ont entamé une grève de la faim pour exhorter les candidats de gauche à l'union à travers la "primaire populaire". "Leurs divisions rendent toute victoire impossible", ont-ils alerté.



• Au lendemain de l'arrivée de troupes russes dans le pays, le président kazakh a autorisé les forces de l'ordre à "tirer pour tuer" et rejeté tout dialogue avec les manifestants. Kassym-Jomart Tokaïev a promis l'"élimination" de ces derniers "d'ici peu", citant "20 000 bandits".





: A gauche, les candidats plus ou moins déclarés Yannick Jadot et Christiane Taubira ciblent le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer. Le premier l'accuse d'être "devenu un boulet pour l'école publique", la deuxième pointe "des défaillances considérables" au sein du ministère.

: Comme le Snuipp-FSU, le syndicat SE-Unsa lance aussi un appel à la grève nationale, jeudi prochain, pour dénoncer la situation dans les établissements scolaires. Une réunion en intersyndicale doit avoir lieu, cet après-midi, pour organiser ce mouvement.

• Nos infographies sur le profil sociologique et géographique des personnes non vaccinées en France



• Notre explication sur le mouvement de contestation que traverse le plus grand pays d'Asie centrale

: La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, défend le recours au pass vaccinal, qui est "une forme de protection pour ceux qui sont vaccinés". "La liberté est toujours combinée avec la responsabilité", dit-elle, en soutien d'Emmanuel Macron.

: Voici l'intégralité de la réponse du chef de l'Etat, qui "assume totalement" ses propos controversés sur les non-vaccinés, qu'il a dit "avoir envie" d'"emmerder" pour les contraindre à se faire vacciner.









: Emmanuel Macron défend le projet de pass vaccinal. "C'est un mouvement complètement européen, qui met des restrictions sur les personnes qui ne sont pas vaccinées", souligne-t-il. "Nous sommes obligés de le faire pour inciter les uns et les autres à le faire."

: "Quand certains font de leur liberté, qui devient une irresponsabilité, un slogan, non seulement ils mettent en danger la vie des autres mais ils restreignent la liberté des autres."



Le chef de l'Etat estime qu'"il était de [sa] responsabilité de sonner l'alarme" dans cette interview accordée au Parisien en début de semaine, "pour que les choses puissent avancer encore plus rapidement".

: "On peut s'émouvoir sur des formes d'expression qui peuvent paraître familières, que j'assume totalement. Moi, je m'émeus de la situation dans laquelle nous sommes. La vraie fracture du pays est là."

: "Le concept de liberté s'arrête là où la liberté de l'autre est entravée, là où la vie de l'autre peut être mise en danger."



Interrogé sur ses propos sur les non-vaccinés, qualifiés d'"irresponsables" qui ne seraient plus des "citoyens", le chef de l'Etat assume. "Etre citoyen, c'est avoir des droits et des devoirs, et ce sont d'abord des devoirs", répond-il.







: Il est midi. Faisons un nouveau point sur l'actualité de ce vendredi matin :







• Le syndicat d'enseignants SNUipp-FSU appelle à la grève le 13 janvier "pour une école sécure sous Omicron". Cette annonce survient au lendemain de l'annonce par le gouvernement de l'allègement du protocole sanitaire à l’école.



• En France, qui sont les personnes non vaccinées ? Age, région, revenus... On vous présente en quelques graphiques ce que l'on sait des personnes n'ayant reçu pour l'heure aucune injection.



La Meurthe-et-Moselle et la Moselle sont placées en vigilance orange pour neige et verglas par Météo France. Le gros des flocons est attendu dans la nuit de vendredi à samedi.



"J'ai donné l'ordre de tirer pour tuer sans avertissement". Au lendemain de l'arrivée de troupes russes pour appuyer le pouvoir en place, le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, annonce autoriser les forces de l'ordre à ouvrir le feu pour mettre un terme aux émeutes qui secouent ce pays traversé par une crise profonde.





: Pour motiver sa décision, la préfecture de la Manche explique n'avoir reçu aucune déclaration en préfecture. Enfin, alors que le département connaît un taux d'incidence supérieur à 1 000 cas pour 100 000 habitants, "l'absence de mesures sérieuses de la part des organisateurs pour garantir le respect du port du masque et de la distanciation physique ne permettent pas d'autoriser un tel rassemblement au Mont-Saint-Michel", précise le communiqué.

: Le rassemblement des anti-pass prévu demain au Mont-Saint-Michel (Manche) n'aura pas lieu. Du moins, la préfecture de la Manche a pris un arrêté d'interdiction contre cette marche, annonce-t-elle dans un communiqué.

: "La situation depuis la rentrée de janvier engendre une pagaille indescriptible et un sentiment fort d'abandon et de colère parmi les personnels des écoles."



Le SNUipp-FSU, syndicat majoritaire chez les professeurs des écoles, appelle à la grève jeudi 13 janvier. Sur Twitter, un journaliste de l'agence AEF partage le communiqué du syndicat.

: Les parents d'enfants de 5 à 11 ans ne sont pas convaincus par la nécessité de les faire vacciner. 67% d'entre eux y sont défavorables, selon un sondage de l'Inserm, mené par l'Observatoire régional de la santé Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce sondage a cependant été réalisé avant que la Haute Autorité de la santé (HAS) ne recommande l'ouverture de la vaccination contre le Covid-19 à cette tranche d'âge.

: L'armée face à Omicron. Quelque 200 militaires vont être déployés dans les hôpitaux de Londres (Royaume-Uni), en soutien au service public de santé britannique (NHS), a annoncé le ministère de la Défense britannique. 40 médecins militaires et 160 personnels auxiliaires seront chargés de palier un absentéisme croissant et une hausse des hospitalisations.

: J'ai bien pu observer les retards de SIDEP : J'attends toujours les résultats du test que j'ai passé le 24 décembre en prévision des fêtes ! Heureusement, j'ai pu faire un autotest (négatif, ouf !) , mais cela reste anormal.

: Vous aviez remarqué ? Depuis plusieurs jours, la plateforme SI-DEP, qui permet de saisir et recevoir les résultats d'un test de dépistage du Covid-19, ainsi que l'application TousAntiCovid, ont connu des couacs. Pass sanitaire invalide, messages d'erreur, attaques informatiques... Voici pourquoi les plateformes anti-Covid vous ont créé des surprises (et des difficultés).

: Bonjour franceinfo. Est-il vrai que Djokovic serait accepté à Roland-Garros sans être vacciné ? Merci

: "Je ne sais pas si ça va être plus simple. En tout cas, le protocole précédent était inapplicable puisqu'on se retrouvait sollicités dans nos cabinets toute la journée, avec l'incapacité de pouvoir tester les cas contacts."



Sur franceinfo, Luc Duquesnel, généraliste, réagit après l'allègement du protocole sanitaire dans les écoles.



: Arrivé à Melbourne mercredi pour participer au premier tournoi du Grand Chelem de l'année, Novak Djokovic a vu son visa annulé. Si vous n'avez pas tout suivi et que vous êtes perdu dans cet imbroglio, on explique ici ce qui cloche avec le visa du numéro 1 mondial. (WILLIAM WEST / AFP)

: Voici un premier point sur l'actualité de ce vendredi matin :



• En France, qui sont les personnes non vaccinées ? Age, région, revenus... On vous présente en quelques graphiques ce que l'on sait des personnes n'ayant reçu pour l'heure aucune injection.





• Le gouvernement allège le protocole sanitaire à l’école. Les élèves ne devront plus avoir à recommencer le parcours de trois tests à chaque nouveau cas positif dans leur classe.



• Hier, soir des troupes russes sont arrivées au Kazakhstan pour appuyer le pouvoir en place. Alors que le gouvernement a annoncé que les affrontements de ces derniers jours avaient fait 26 morts, on explique ici les raisons de la crise qui secoue le pays.



• Anéantir, le huitième roman de Michel Houellebecq, arrive dans les librairies aujourd'hui. A quoi ressemble-t-il ? De quoi parle-t-il ? Pourquoi l'écrivain a-t-il décidé de ne pas répondre à la presse ? Après avoir dévoré ses 736 pages, voilà ce que l'on peut en dire.



: "L'objectif est d'avoir l'école ouverte au maximum, mais il faut voir à quelles conditions. On revient à l'école grâce au fait d'avoir un test négatif", déclare le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, invité ce matin du plateau de CNews, au lendemain de l'annonce de l'allégement du protocole sanitaire à l'école. "La solution de facilité serait de fermer l'école, ce n'est pas ce que je propose", poursuit-il.

: "Encore, ça montre ce manque terrible d'anticipation entre des annonces et leur mise en application sur le terrain. C'est juste intenable, aussi bien pour les parents que pour l'ensemble des acteurs de la communauté éducative."



Carla Dugault, coprésidente de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) s'est entretenue hier en fin de journée avec le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer. Pourtant, assure-t-elle, elle n'a pas été mise au courant de l'allégement du protocole sanitaire annoncé dans la soirée.

: Un test PCR n'est plus obligatoire pour confirmer un test antigénique positif, afin de désengorger les laboratoires, annonce à franceinfo François Blanchecotte, président du Syndicat national des biologistes. En revanche, un test PCR reste nécessaire après un autotest positif.

: Nous évoquions cette question tout à l'heure : qui sont les personnes non vaccinées ? Age, région, revenus... Je vous présente en quelques graphiques ce que l'on sait des personnes n'ayant reçu pour l'heure aucune injection. Nous apprenons notamment qu'ils sont plus nombreux dans le sud de la France et dans les communes les plus pauvres des grandes agglomérations.







: Une partie de la presse quotidienne se penche ce matin sur les non-vaccinés. Qui sont-ils ? Comment vivent-ils cette situation ? Comment les gouvernements tentent de les identifier et de les convaincre ?













: La continuité scolaire est en effet mise à rude épreuve par le variant Omicron, souligne encore la presse. Dans ce contexte, L'Humanité estime que le gouvernement a fait "le choix du chaos".









: Hier, le gouvernement a allégé le protocole sanitaire à l’école. Les élèves ne devront plus avoir à recommencer le parcours de trois tests à chaque nouveau cas positif dans leur classe. Et pour cause, cela s'est vite avéré très compliqué, relève une partie de la presse ce matin.











: "Ce qui nous inquiète, c'est qu'on va avoir beaucoup plus de trous dans la raquette."



La porte-parole du syndicat SNUipp-FSU a réagi sur franceinfo à l'allègement du protocole sanitaire à l'école. "Pour régler tous ces problèmes, cette usine à gaz, on demande d'isoler les cas contacts lorsqu'on a un cas positif dans la classe, on ferme la classe sept jours, ce qui veut dire que les élèves de cette classe sont protégés pendant sept jours", a-t-elle ajouté.

: Et pendant ce temps-là, des millions de Chinois sont toujours confinés, alors que les autorités mènent une stricte politique "zéro Covid". Nos confrères de France Télévisions en Chine font le point sur la situation sur Twitter.

: Le pays le plus endeuillé au monde par rapport au total de sa population est le Pérou. L'épidémie de Covid-19 y a rendu orphelins environ 98 000 enfants. Un chiffre annoncé par le gouvernement, se fondant sur des chiffres publiés par la revue médicale The Lancet.





: Bonjour @Marie. Je sais juste que le tennisman a passé sa deuxième nuit dans un centre de rétention de Melbourne. La veille, sa famille est montée au créneau, organisant une manifestation depuis la Serbie. Son père s'est notamment adressé à la foule rassemblée à Belgrade pour dénoncer une "chasse aux sorcières politique" et un "corona-fascisme", appelant à la libération de son fils, dont le visa a été annulé au regard d'un statut vaccinal incertain.







: Bonjour franceinfo, vous nous donnerez des nouvelles de l’invraisemblable feuilleton de Djokovic version migrant refoulé ? Mille mercis…

: Commençons par une premier point sur ce qu'il faut retenir de l'actualité de cette nuit :





• Le gouvernement allège le protocole sanitaire à l’école. Les élèves ne devront plus avoir à recommencer le parcours de trois tests à chaque nouveau cas positif dans leur classe.



• Des troupes russes sont arrivées au Kazakhstan pour appuyer le pouvoir en place hier soir. Les Etats-Unis ont mis en garde ces troupes contre toute violation des droits humains ou velléité de "prise de contrôle" des institutions du pays.



• Le procès des attentats a été de nouveau reporté, au 11 janvier, dans l'attente d'une contre-expertise médicale de Salah Abdeslam, toujours positif au Covid-19.