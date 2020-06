Été : la France se prépare aux vacances

C'est l'une des seules bonnes conséquences de la situation sanitaire. À cause de la crise du coronavirus, 9 Français sur 10 ont prévu de passer leurs vacances d'été en France. Une aubaine pour le secteur du tourisme, l'un des plus frappé par la période de confinement, qui a duré jusqu'au début du mois de juin dans les restaurants. Dans les régions où l'on vit du tourisme, il est déjà temps de se préparer à accueillir des plaisanciers.

"On sait très bien qu'on n'aura pas nos Américains, nos Russes"

C'est notamment le cas à Villefranche-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes, même si dans cette cité balnéaire habituée aux croisiéristes, on ne se fait pas beaucoup d'illusions. "On sait très bien qu'on n'aura pas nos Américains, nos Russes", explique la maire adjointe. Plus en altitude, la station d'Auron (Alpes-Maritimes) a relancé ses remontées mécaniques, en espérant que les randonneurs se feront nombreux.

