Vrai ou fake Le Covid long existe-t-il vraiment ?

Si la plupart des malades du Covid-19 guérissent en quelques jours, pour certains, les symptômes persistent plus longtemps. Bien que ce fait soit établi scientifiquement, certaines personnes le remettent en doute et pensent que le Covid long n’existe pas. Vrai ou Fake ?

Dans une unité dédiée au Covid long d’un hôpital de Versailles (Yvelines), une patiente, infectée en mars 2021, explique avoir du mal à reprendre son activité professionnelle depuis sa contamination et ajoute souffrir de nombreuses douleurs. Scanner, échographie des poumons, bilan sanguin, elle passera une batterie d’examen afin de déterminer si ses douleurs sont liées au Covid-19. Après diagnostic, la patiente est atteinte d’un lupus et prendra un traitement pour cette maladie auto-immune. Toutefois, les médecins attendront quelques semaines après le traitement pour être certains que les symptômes ne persistent plus.

"85% à 90% sont atteints du Covid long"

Le docteur Emeraux, du service Covid long de l’hôpital de Versailles l’assure, « 85 à 90% des patients qu’on reçoit dans notre service sont atteints d’un Covid long ». En France, une centaine de milliers de personnes seraient atteintes de cette pathologie.