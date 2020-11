VIDEO. Covid-19 : Jean Castex détaille les règles pour les déplacements en France et à l'étranger dès le 15 décembre

Vers une sortie du confinement le 15 décembre, et des déplacements bientôt autorisés de nouveau. Le Premier ministre, Jean Castex, a détaillé, jeudi 26 novembre, les règles qui entreront en vigueur le 15 décembre pour encadrer les déplacements des Français, sur le territoire comme à l'étranger. Le chef du gouvernement s'est exprimé à ce sujet lors d'une conférence de presse détaillant la levée progressive des restrictions visant à lutter contre l'épidémie de Covid-19, à la suite des annonces d'Emmanuel Macron mardi soir.

"A compter du 15 décembre, vous pourrez vous déplacer librement entre régions", a confirmé Jean Castex lors de cette conférence de presse. Le couvre-feu de 21 heures à 7 heures sera levé les soirs des 24 et 31 décembre, afin de permettre aux Français de se déplacer plus facilement pour rejoindre familles et amis, en petit comité.

Dans le cadre des vacances de fin d'année, "il sera loisible à chacun, chacune et à tous de se rendre dans les stations (de ski) pour profiter de l'air pur de nos belles montagnes", mais "les remontées mécaniques seront fermées au public" du fait de la situation sanitaire, a annoncé le Premier ministre. "La circulation épidémique mais aussi la situation des hôpitaux dans les régions concernées ne nous permettent pas d'envisager une ouverture pour la période de Noël", a-t-il développé. "Il ne serait pas prudent de laisser se rassembler des flux très importants de population avec des activitiés sucsceptibles de solliciter les services hospitaliers."

Des déplacements "possibles" à l'étranger

Pour les déplacements à destination ou en provenance des territoires d'Outre-mer, "la production d'un test PCR négatif datant de moins de 72 heures restera obligatoire", a précisé le Premier ministre.

Les déplacements vers l'étranger seront quant à eux, dès le 15 décembre, "possibles", mais "il sera évidemment indispensable de se tenir informé avant d'envisager tout déplacement", a prévenu Jean Castex. Le chef du gouvernement conseille aux Français souhaitant se rendre à l'étranger dès le 15 décembre de "consulter les conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères, au regard en particulier de la situation sanitaire dans le pays de destination et des éventuelles restrictions, en matière d'accès et de séjour".