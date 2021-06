Parc Astérix : les irréductibles Gaulois sont de retour

Plus qu'une réouverture, c'est une libération. La joie plane dans l'air - un état d'esprit qu'on n'avait pas vu depuis de nombreux mois. La réouverture des parcs d'attractions, mercredi 9 juin, a réjoui les fans de sensations fortes. C'est la fête au Parc Astérix, situé dans l'Oise, qui était fermé depuis sept mois. Les visiteurs ont pu entrer à partir de 9h15. Astérix et Obélix étaient présents pour leur souhaiter la bienvenue.

Une jauge à 65%

L'ambiance est à la fête. Le soleil et la chaleur sont de la partie. 30 000 personnes sont accueillies habituellement chaque jour. Avec l'application de la jauge à 65%, seules 6 000 pénétreront dans le parc aujourd'hui. De plus, les personnes de plus de 11 ans devront garder leur masque durant leur visite. La fête a déjà commencé et le parc espère qu'elle permettra de rattraper les 60 millions d'euros de chiffre d'affaires perdus l'année dernière.