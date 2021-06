Le parc Astérix se prépare à rouvrir ses portes au public

Dans les allées du parc Astérix, le bruit des manèges résonne un peu mais ils tournent encore à vide. Le parc d'attraction rouvre ses portes au public mercredi 9 juin, jour de la troisième étape du plan de déconfinement.

Le personnel travaille aux derniers préparatifs. Cette effervescence avant la grande réouverture redonne le sourire à Thomas Vallet, responsable de la maintenance : "Le parc avait un peu perdu de son âme, sans visiteurs c'était un peu déprimant. Donc, ça va faire du bien à tout le monde.Le parc se réactive, c'est très agréable, c'est ce qui nous manquait".

Une jauge jusqu'à 20 000 visiteurs

Avec une jauge réduite à 65 % par attraction, le parc Astérix peut accueillir jusqu'à 20 000 visiteurs en même temps. "On les attend nombreux, on est très optimistes, on croit vraiment au rebond", déclare avec enthousiasme Delphine Pons, la nouvelle directrice du parc Astérix.

L'absence de clientèle étrangère ne devrait pas plomber cette reprise d'activité puisque celle du parc Astérix est essentiellement française. "Avec le développement des hôtels, on a pour ambition d'attirer aussi une clientèle internationale mais pour l'ouverture nous attendons une clientèle française", indique la directrice du parc à thème.

Le parc Astérix accuse une perte de 40 % de son chiffre d'affaires en 2020, à cause de la crise sanitaire. Mais pas de quoi décourager Astérix, Obélix, Idéfix et toute la bande, tous prêts à accueillir de nouveau le public à partir de 10 heures mercredi. 600 saisonniers ont été embauchés et les recrutements se poursuivent en vue de l'été.