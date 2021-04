Déconfinement : vers un plan progressif en plusieurs étapes ?

Emmanuel Macron et le gouvernement préparent le plan de déconfinement tant attendu par les Français. Mais la prudence est de rigueur. "Emmanuel Macron esquisse avec moult précautions les modalités de réouverture et de retour à une vie normale. Il devrait s’exprimer plus précisément, d’ici le début de la semaine prochaine, sur ces étapes", narre Astrid Mezmorian, du service politique de France Télévisions. Des critères sanitaires vont entrer en ligne de compte, avec les données épidémiologiques, la dynamique des variants ou l’impact des vacances.

Une jauge territorialisée ?

"La fin des attestations de déplacement est actée au 3 mai. La mi-mai, la réouverture des terrasses, des commerces, de certains lieux de culture avec une jauge. Avant ou après l’Ascension ? Il y a débat entre experts médicaux et professionnels de santé. En juin, ce sera les restaurants et les salles de sport. L’Élysée veut éviter un stop-and-go, ne pas rouvrir trop tôt pour refermer rapidement après", détaille la journaliste. Le déconfinement pourrait aussi être territorialisé, selon la vitesse de propagation du virus et la cadence de vaccination. "Mais uniquement pour les jauges car le reste sera national. Une terrasse en Île-de-France pourra peut-être accueillir moins de monde qu’une terrasse en Bretagne", reprend Astrid Mezmorian. Quant au couvre-feu, il devrait encore perdurer. "Combien de temps à 19h ? Le président a dit que c’était très tôt, mais c’est un horaire protecteur, le pouvoir pourra peut-être ne pas s’en passer", conclut-elle.