Déconfinement : une réouverture planifiée par étapes

C'est une petite surprise qui attendait des écoliers de Melun : le président Emmanuel Macron et le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, sont venus leur rendre une visite, pour prendre la température après trois semaines d'absence. Un dialogue s'instaure alors : "Est-ce que vous pensez que le Covid va partir bientôt ?" demande un élève. "Je pense qu'on va continuer à faire attention plusieurs semaines, un mois, mais à chaque fois, on va alléger les règles" répond le président.



Sortie par paliers

Quelles seront les règles du déconfinement ? Le calendrier de sortie est prévu tel quel : le 3 mai, il ne faudra plus d'autorisation de déplacement pour sortir. Mi-mai est prévue la réouverture des terrasses et des lieux de culture, avec une jauge. Courant juin, ce sera le tour des restaurants et des salles de sport. Des dates volontairement vagues, qui dépendront de la vitesse de propagation de l'épidémie. Ces ouvertures peuvent s'avérer différentes selon les régions. Quant au couvre-feu, il pourrait persister mais décalé : "19 heures, c'est très tôt", a estimé Emmanuel Macron, sans toutefois donner plus de détails.