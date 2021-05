Déconfinement : que pourrez-vous faire (et toujours pas faire) à partir du lundi 3 mai ?

Un léger avant-goût de liberté. Les restrictions liées à l'épidémie de Covid-19 commencent à se desserrer lundi 3 mai, première étape du calendrier de déconfinement en France.

Les Français vont pouvoir de nouveau se déplacer au-delà d'un rayon de 10 kilomètres en journée sans attestation et les collégiens et lycéens vont reprendre le chemin de leurs établissements scolaires. Mais attention, le couvre-feu est maintenu de 19 heures à 6 heures du matin. Franceinfo fait le tour de ce qui est à nouveau autorisé et de ce qui reste interdit.

Les déplacements dans toute la France en journée sont à nouveau permis

Fini le rayon des 10 kilomètres. Vous pourrez désormais vous déplacer dans tout le pays sans limite géographique ni attestation à remplir. Que ce soit pour des trajets en voiture, en train ou en transports en commun, vous ne risquez plus d'être contrôlé pour ce motif entre 6 heures et 19 heures.

Les cours au collège et au lycée reprennent

Après deux semaines d'enseignement à distance, qui encadraient deux semaines de congés, les lycéens retrouveront leur établissement en demi-jauge, avec une alternance de classes en présentiel et en distanciel.

Pour les collèges, la rentrée s'effectuera en présentiel, sauf pour les élèves de 4e et 3e des 15 départements les plus touchés par la pandémie, qui feront aussi leur rentrée en demi-jauge.

Le couvre-feu à 19 heures est toujours en vigueur

Le couvre-feu entre 19 heures et 6 heures reste en vigueur. Il faudra donc vous munir d'une attestation pour justifier vos déplacements sur cette période horaire. Les motifs demeurent les mêmes : raison professionnelle ou médicale, garde d'enfants, assistance à un proche vulnérable...

Pour voir le couvre-feu repoussé à 21 heures, il faudra patienter jusqu'au 19 mai, date prévue pour la réouverture des commerces, des terrasses, des musées, des salles de cinémas et des théâtres, avec des jauges limitées. Le 9 juin, le couvre-feu sera décalé à 23 heures, avec la réouverture des cafés et restaurants en intérieur et des salles de sport. Il devrait être complètement levé à la date du 30 juin.

Le télétravail reste la règle

Le protocole sanitaire national actuel, qui prévoit que le télétravail doit être la règle pour l'ensemble des activités qui le permettent, continue à s'appliquer. Les salariés en télétravail à 100% gardent la possibilité de revenir sur leur lieu de travail un jour par semaine s'ils le souhaitent, mais pas plus.

Cette règle sera assouplie à partir du 9 juin, "en lien avec les partenaires sociaux au niveau des entreprises", a précisé Emmanuel Macron dans un entretien à la presse régionale rendu public jeudi.