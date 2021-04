Couvre-feu : pourquoi sa disparition n'est pas totalement certaine, malgré la fin de l'état d'urgence sanitaire

Fini le couvre-feu dès le 2 juin ? La réponse n'est pas si simple. Le Premier ministre a annoncé mercredi 28 avril en conférence de presse la mise en œuvre d'un "régime transitoire", un dispositif qui doit succéder en juin à l'état d'urgence sanitaire. Selon le projet de loi détaillé par Jean Castex, il ne serait alors plus possible de recourir au couvre-feu "tel que nous le connaissons aujourd'hui" dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Cependant, en pratique, le gouvernement conserve de nombreuses prérogatives pour encadrer d'éventuelles sorties nocturnes.

La possibilité de fermer des "lieux recevant du public"

Pas question d'envisager une réouverture totale et sans encadrement des structures actuellement fermées, d'autant plus que le calendrier sur le sujet n'a pas encore été dévoilé par Emmanuel Macron. Le gouvernement a donc envisagé plusieurs dispositions qui lui permettraient de garder le contrôle et de "disposer des outils nécessaires dans l'hypothèse où l'épidémie connaîtrait des situations de rebond".

Il sera tout d'abord possible pour l'exécutif "de maintenir fermés un certain nombre d'établissements recevant du public", a déclaré Jean Castex. Ainsi, il n'y aurait aucune restriction horaire pour les sorties, mais les restaurants ou les bars pourraient être fermés par décision administrative, si les conditions sanitaires l'exigeaient.

Les déplacements et rassemblements pourront être réglementés

Le projet de loi sur la sortie de l'état d'urgence sanitaire prévoit également la possibilité de "réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public", souligne France 2. De fait, il serait possible, en cas de nécessité d'appliquer des mesures ciblées et ponctuelles, qui pourraient s'apparenter à un couvre-feu, mais sans interdiction formelle de sortir de son domicile. Par ailleurs, le texte stipule que "dans certaines parties du territoire (...) la circulation des personnes et des véhicules" pourra également être limitée, voire interdite.

"Combinées entre elles, ces prérogatives permettent de limiter la circulation des personnes dans les rues. On peut envisager des restrictions d'accès à certaines zones, des quais ou des centre-villes après une certaine heure par exemple, ou l'interdiction de sortie pour certains mineurs, comme on l'a vu par le passé", détaille Stéphanie Renard, maîtresse de conférences en droit public à l'université Bretagne-Sud.

Une notion floue de "circulation active du virus"

Des mesures locales pourront être prises, mais uniquement par le gouvernement ou les préfets : "Les mesures relèvent du pouvoir de l'Etat, c'est-à-dire le Premier ministre ou les préfets, sur habilitation du gouvernement. Dans une situation de nécessité on ne peut pas exclure la possibilité pour les maires de prendre des mesures, mais au vu de la jurisprudence, il semble que leurs mesures soient régulièrement annulées par les instances administratives", relève Stéphanie Renard

Cette dernière note toutefois que la mise en œuvre de ces mesures restrictives est conditionnée à des critères qui semblent encore flous. "On nous parle de zones de 'circulation active du virus', mais au vu des chiffres actuels de l'épidémie, définir ce terme semble assez complexe. Nous n'avons pas encore d'éléments bien définis." Selon elle, "rien ne s'oppose dans les textes au fait que ces mesures soient appliquées de manière uniforme sur tout le territoire."

Le retour de l'état d'urgence sanitaire possible

Une dernière option s'offre au gouvernement "si la situation venait à se dégrader" : déclarer à nouveau l'état d'urgence sanitaire. Un couvre-feu et un confinement pourraient de nouveau être décrétés sur certaines zones du territoire. "Le projet de loi prévoit de restaurer l'état d'urgence sanitaire si cela concerne au moins 10% de la population, pour une durée d'un mois", rappelle Stéphanie Renard. Au-delà, il faudrait l'approbation du Parlement pour proroger les mesures restrictives.