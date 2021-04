Déconfinement : couvre-feu, télétravail, réouvertures, pass sanitaire... Ce qu'il faut retenir de l'interview d'Emmanuel Macron à la presse régionale

Quatre étapes, du 3 mai au 30 juin. Le président de la République a détaillé, dans un entretien à la presse quotidienne régionale jeudi 29 avril, son calendrier de réouverture dans la perspective du déconfinement. Il précise également les mesures à venir en matière de vaccination contre le Covid-19. La reprise des activités sociales pourra se faire progressivement, notamment dès le 19 mai avec la réouverture des terrasses. En revanche, pour dire adieu au couvre-feu, il faudra attendre le 30 juin. Franceinfo revient sur les principales annonces du chef de l'Etat.

>> Suivez les dernières évolutions sur l'épidémie de Covid-19 dans notre direct

Une réouverture en quatre étapes

Le président de la République dévoile un calendrier en quatre étapes pour la réouverture des lieux culturels et des commerces notamment. Dès le lundi 3 mai, il sera possible de se déplacer au-delà de 10 kilomètres de son domicile en journée, sans attestation ni justificatif de domicile.

Le 19 mai, les terrasses et les lieux culturels (musées, cinémas, théâtres...) pourront à nouveau ouvrir leurs portes, après plus de six mois de fermeture.

Le 9 juin, ce sera au tour des cafés et restaurants de pouvoir accueillir du public en intérieur, tout comme les salles de sport. Enfin, le 30 juin marquera la fin des jauges dans les établissements recevant du public. Les discothèques ne sont pas concernées par ces annonces et resteront fermées.

Toutes les mesures de ce calendrier sont soumises à l'évolution de l'épidémie et leur mise en œuvre pourra être retardée localement si les conditions sanitaires l'exigent.

Le couvre-feu maintenu jusqu'au 30 juin

Malgré les annonces du Premier ministre mercredi, qui soulignait que le régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire ne permettrait pas le maintien du couvre-feu au-delà du 2 juin, Emmanuel Macron a annoncé une continuité de la mesure jusqu'au 30 juin. Cependant, il sera progressivement repoussé, à 21 heures à partir du 19 mai et à 23 heures du 9 juin jusqu'à sa levée définitive le 30 juin.

La vaccination ouverte aux adultes obèses dès le 1er mai

Dans la lignée de ce qu'avait annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran le 22 avril, Emmanuel Macron a officialisé l'ouverture de la vaccination aux personnes majeures "qui ont une surcharge pondérale sérieuse." Il invite les "2,3 millions de Français concernés" à se rendre "dès ce week-end" dans les centres de vaccination.

Le télétravail assoupli à partir du 9 juin

Les mesures actuellement applicables aux travailleurs restent en vigueur : le télétravail est la règle, sauf en l'absence d'alternative. "Le télétravail sera assoupli à partir du 9 juin, en lien avec les partenaires sociaux au niveau des entreprises", évoque Emmanuel Macron.

Le pass sanitaire permettra d'accéder aux "grands événements"

Le pass sanitaire va devenir un élément clé de la réouverture de certains lieux. Cependant, pas besoin de ce document pour la vie quotidienne. Il ne sera pas exigé pour "accéder aux lieux de la vie de tous les jours comme les restaurants, théâtres et cinémas, ou pour aller chez des amis. Par contre, dans des lieux où se brassent les foules, comme les stades, festivals, foires ou expositions, il serait absurde de ne pas l'utiliser", commente le chef de l'Etat.

Dès lors, le pass sanitaire sera nécessaire dès le 9 juin : il permettra d'accueillir jusqu'à 5 000 personnes dans les lieux de culture, les établissements sportifs, les salons et les foires ou expositions. A partir du 30 juin, il permettra l'accès aux événements rassemblant plus de 1 000 personnes.