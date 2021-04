DIRECT. Covid-19 : les premières cargaisons d'aide américaine arrivent en Inde

Ce qu'il faut savoir

Plus de 400 bouteilles d'oxygène, près d'un million de kits de dépistage rapides... Les premières cargaisons d'aide médicale américaine sont arrivées vendredi 30 avril en Inde, confrontée à une recrudescence exponentielle des cas de Covid-19. Le pays connaît actuellement un taux de contamination record avec plus de 370 000 cas et 3 600 décès recensés par jour. Suivez l'actualité sur la pandémie en direct avec la rédaction de franceinfo.

Trois cas de variant indien détectés en France. Trois cas de variant indien du Covid-19 ont été détectés en France métropolitaine, a annoncé jeudi le ministère de la Santé. Un premier cas, dans le Lot-et-Garonne, avait déjà été annoncé en fin d'après-midi par l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine, tandis que selon le ministère, "deux autres cas ont été détectés dans les Bouches-du-Rhône". Soupçonné d'être plus contagieux que les souches précédentes du coronavirus, ce variant est jugé en partie responsable de la vague épidémique dévastatrice en Inde.

Le déconfinement se précise. Terrasses, salles de sport, couvre-feu... Emmanuel Macron a dévoilé jeudi un calendrier du déconfinement "en quatre étapes", qui devrait s'accélérer entre le 19 mai et le 30 juin, malgré une situation sanitaire fragile.

Le nombre de patients en réanimation diminue peu à peu. Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en réanimation a poursuivi sa lente décrue amorcée il y a quelques jours, à environ 5 800, selon les chiffres de Santé publique France.