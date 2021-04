Covid-19 : Emmanuel Macron annonce la réouverture des commerces, des terrasses et de certains lieux culturels le 19 mai et la fin du couvre-feu pour le 30 juin

Le couvre-feu débutera à 21 heures à partir du 19 mai, et 23 heures à partir du 9 juin, avant de disparaître le 30 juin.

Le calendrier avait été esquissé, il est maintenant connu avec certitude. Emmanuel Macron annonce les "quatre étapes" de la levée des restrictions et fermetures imposées pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, ainsi qu'un décalage progressif de l'horaire du couvre-feu, dans un entretien accordé à plusieurs quotidiens régionaux qui paraîtra jeudi 29 avril et que France Télévisions a pu consulter.

La première étape était déjà connue : il s'agit de la fin des restrictions sur les déplacements en journée et de l'interdiction de se rendre dans une autre région, à partir du 3 mai, qui verra aussi le retour en classe des élèves des collèges et lycées.

Une jauge pour les lieux culturels

Après de nombreuses spéculations, c'est la date du 19 mai qui a finalement été retenue pour la deuxième phase : la réouverture des commerces actuellement fermés, des terrasses de bars et restaurants, et des musées, cinémas et théâtres. Dans ces lieux culturels, une jauge de visiteurs devra être respectée.

Le chef de l'Etat confirme également le décalage de l'heure de début du couvre-feu, qui passera de 19 heures à 21 heures le 19 mai.

Le 9 juin, les cafés et restaurants pourront également rouvrir en intérieur, de même que les salles de sport. Le couvre-feu débutera alors à 23 heures. Ce même jour, la consigne concernant le recours au télétravail sera "assouplie", annonce Emmanuel Macron. Aujourd'hui, la consigne est de l'appliquer au moins quatre jours par semaine pour les postes où il est possible.

Enfin, le 30 juin, le couvre-feu prendra fin. Les événements culturels et sportifs seront à nouveau autorisés sans limite de jauge, mais leur accès pourra être conditionné à la présentation d'un pass sanitaire, sans que l'on sache s'il sera obligatoire d'avoir été vacciné.