DIRECT. Covid-19 : collégiens et lycéens font leur retour en classe, le déconfinement débute

Ce qu'il faut savoir

Une semaine après la rentrée des écoliers, collégiens et lycéens commencent, lundi 3 mai, à retrouver eux aussi leurs salles de classe. Après deux semaines d'enseignement à distance, entrecoupées de deux semaines de congés, les lycéens reprennent les cours en demi-jauge. Pour les collèges, la reprise s'effectue en présentiel, sauf pour les élèves de 4e et 3e des quinze départements les plus touchés par la pandémie de Covid-19, également contraints à la demi-jauge. Suivez notre direct.

Jean Castex et Jean-Michel Blanquer à Nancy. Pour l'occasion, le Premier ministre et le ministre de l'Education nationale sont attendus dans la matinée dans un lycée professionnel de Laxou, en banlieue de Nancy. "Malgré les craintes, la reprise en primaire s'est bien passée", s'est réjoui Jean-Michel Blanquer dans un entretien accordé au Journal du dimanche.

Fin de l'attestation de déplacement de plus de 10 km. Ce lundi marque la première étape du calendrier de déconfinement, avec la fin des attestations en journée et des restrictions de déplacement. Désormais, les déplacements ne sont plus restreints : les voyages d’une région à l’autre sont de nouveau possibles, sans qu’il soit nécessaire de les justifier par un motif impérieux.

Le nombre de malades en réanimation se stabilise. Le nombre de malades du Covid-19 dans les services de réanimation était stable dimanche, à moins de 5 600 patients (5 585 contre 5 581 samedi). Sept jours avant, 5 958 patients atteints du Covid-19 étaient hospitalisés en soins intensifs.

L'Inde continue à recevoir de l'aide médicale. Un avion cargo affrété par la France a atterri à New Delhi dimanche matin avec 28 tonnes d'équipement médical à son bord. Le gouvernement britannique a annoncé son intention d'envoyer 1 000 respirateurs supplémentaires. Les hôpitaux de la capitale indienne sont submergés et connaissent des pénuries de lits, de médicaments et d'oxygène.