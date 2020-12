Covid-19 : le déconfinement prévu la semaine prochaine n'est pour l'instant pas remis en cause

Le seuil jugé nécessaire des moins de 5 000 cas par jour est loin d'être atteint, a indiqué le directeur général de la Santé lundi soir. La réouverture des théâtres, des musées et des cinémas est déjà sur la sellette.

La nouvelle étape du déconfinement prévue le 15 décembre n'est pour l'instant pas remise en cause, selon les informations recueillies par franceinfo, malgré les mauvais chiffres sur le front de l'épidémie de Covid-19. Elle comprenait notamment la possibilité de se "déplacer, sans autorisation, y compris entre régions, et [de] passer Noël en famille", avait indiqué Emmanuel Macron lors de son allocution du 24 novembre. Elle prévoyait également la réouverture des théâtres, des musées et des cinémas, mais celle-ci est déjà sur la sellette. "Les gens peuvent comprendre qu'on ne relâche pas complètement la pression pour passer de bonnes fêtes", souligne ainsi un membre de l'exécutif.

Lundi soir, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a prévenu que la France était "encore loin de l'objectif de passer sous la barre des 5 000" contaminations quotidiennes fixée par le gouvernement pour lever les restrictions de déplacement et rouvrir les établissements recevant du public à partir du 15 décembre. "C'est clairement une mauvaise nouvelle", juge-t-on dans l'entourage d'Olivier Véran. Au ministère de la Santé, on constate notamment que la baisse des températures dissuade les Français d'aérer les lieux clos.

"On manque encore de recul", explique-t-on dans l'entourage d'Emmanuel Macron. À l'Élysée, le nombre d'entrées en réanimation est surveillé de très près, alors qu'un nouveau Conseil de défense est prévu cette semaine.