DIRECT. Covid-19 : le Royaume-Uni lance sa campagne de vaccination

: @Dominique K. Ah non, l'état d'urgence sanitaire court jusqu'au 16 février prochain. L'échéance avait été prolongée le mois dernier.

: Bonjour Une prolongation de l’état d’urgence a été votée hier ?Est ce vrai et si oui , pouvez vous nous la détailler ?Merci d’avance

: @Stephane Molineri Attention à la lecture de ce seul chiffre, qui est trompeuse. Le chiffre du lundi agrège les contaminations détectées dimanche, un jour où beaucoup de labos sont fermés, donc il y a toujours un décalage. Je vous conseille de regarder la moyenne sur sept jours glissants, qui permet de lisser ces petits accrocs statistiques. Et figuerez-vous que vous pouvez trouver ce chiffre en un clic, sur notre tableau de bord !

: Bonjour, Merci Salomon nous parle d’un nombre de contaminations trop élevé, trop loin des 5000 journalières, et les chiffres de santé publique France annoncent 3 411 personnes positives (?) A moins que je ne me soie trompé mais nous sommes en dessous du seuil.

: Tour de vis à Hong-Kong où là-bas on cherche à endiguer une quatrième vague de l'épidémie. La cheffe de l'exécutif a donc annoncé une série de mesures restrictives : interdiction de dîner dans un restaurant après 18 heures (et pas plus de deux convives à table), fermeture des salles de gym tout comme les salons de beauté et de massage, et forte incitation des fonctionnaires à travailler depuis leur domicile. Les écoles, les bars et les boîtes de nuit ont déjà fermé fin novembre.

: "Nous n'y sommes pas encore, mais il y a de la lumière au bout du tunnel."

: C'est aujourd'hui que commence la campagne de vaccination contre le Covid au Royaume-Uni, qui a donné son feu vert au vaccin de Pfizer la semaine dernière. La NHS prépare "la plus grande campagne de vaccination de l'histoire du pays", à commencer par les 400 000 personnes, des octogénaires aux personnels de santé, qui sont prioritaires.

: En revanche, il y a encore des établissements qui gardent le rideau baissé : les bars et discothèques demeurent fermés. L'accès aux plages est aussi interdit à partir de 19 heures. Enfin, la vente et la consommation d'alcool sur la voie publique n'est plus autorisée à partir de 20 heures.

: Pour les Martiniquais, l'attestation de sortie dérogatoire, c'est terminé ! Le territoire d'outre-mer verra aussi ses restaurants rouvrir dès vendredi. La Martinique basculera dans un système de couvre-feu, comme prévu initialement pour la métropole à partir du 15 décembre (mais vous l'aurez compris, conditionné au fameux objectif de 5 000 cas par jour). Plus de détails chez nos camarades de Martinique 1ère.

La France est "encore loin" de l'objectif des 5 000 cas par jour fixé par le gouvernement en vue du déconfinement le 15 décembre. Avertissement du directeur général de la santé, Jérôme Salomon, lors d'un point presse ce lundi soir. Hier, on comptait 3 400 nouvelles contaminations, mais le chiffre qui prend en compte les données du dimanche est traditionnellement faible.



La campagne de vaccination commence aujourd'hui au Royaume-Uni. 400 000 personnes sont prioritaires, des octogénaires aux personnels hospitalier.



