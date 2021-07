Cannes fait à nouveau son cinéma

Ce qui était impressionnant mardi 6 juillet, c'est que le public est de retour dans une ambiance extrêmement festive. Des milliers de personnes s'étaient rassemblées derrière les barrières, même s'ils étaient loin du tapis rouge. Tous les Cannois et les touristes voulaient voir le Festival international du film renaître après l'annulation l'an dernier pour cause de Covid-19. Ils ont pu voir l'équipe de la comédie musicale Annette : les acteurs Adam Driver, Marion Cotillard et le réalisateur Leos Carax. Il y avait la comédienne Jodie Foster et les membres du jury Spike Lee et Mylène Farmer.

Retour de la fête

Le Festival de Cannes est de retour. L'événement était très attendu pour l'économie du cinéma et de la Croisette. Il y a certes un peu moins de monde : 28 000 festivaliers se sont accrédités contre 40 000 habituellement. Mais on sent vraiment une ambiance de fête, une ambiance assez étrange aussi puisqu'on voit les touristes côtoyer les festivaliers, conclut Anaïs Hanquet, l'envoyée spéciale de France Télévisions à Cannes (Alpes-Maritimes).