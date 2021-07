Festival de Cannes 2021 : "Annette" de Léos Carax en ouverture, une comédie musicale noire et lumineuse

Marion Cotillard et Adam Driver devant la caméra, les Sparks au scénario et à la musique, c’est l'affiche idéale du film d'ouverture.

Découvert à la Semaine de la critique en 1984 avec Boy Meets Girl, puis en compétition avec Holly Motors en 2012, Léos Carax ouvre le 74e Festival de Cannes et lance la compétition à la Palme d'or. Avec Marion Cotillard et Adam Driver, Annette sort en salles le même jour que sa projection officielle sur la Croisette, mardi 6 juillet, entre 19h et 20h. Comédie musicale sur un scénario de Ron et Russell Mael, qui forment le duo rock Sparks, Annette est une oeuvre à part, à l'image de son réalisateur.

Neuf ans de réflexion

Henry, humoriste à succès, forme avec Ann, célèbre cantatrice, un couple people sous les feux de la rampe. La naissance de leur petite fille Annette, à la voix exceptionnelle, va bouleverser leur vie quand l'enfant devient une star.

Pandémie oblige, Léos Carax, sélectionné en 2020, a attendu un an pour présenter Annette au plus grand festival de cinéma du monde, annulé l'an dernier. Il aura fallu patienter neuf ans, après Holy Motors, pour retrouver derrière la caméra cet habitué de la Croisette, figure d’un cinéma iconoclaste. Interprété par Marion Cotillard et Adam Driver, associée au groupe culte Sparks à la musique, la distribution est trop belle, avec une montée des marches de stars. Le film est à la hauteur, hors des sentiers battus, romanesque et romantique, sombre aussi.

Vanité, tout est vanité

Fidèle à ses narrations labyrinthiques et à ses images sophistiquées, Léos Carax filme un mélodrame 2.0, la chronique néo-romantique d’un couple d'artistes qui se déchire, dynamité par la naissance de leur enfant prodige. Henry jalouse le succès de sa compagne Ann, allant jusqu’à se saborder dans un nouveau spectacle suicidaire, alors qu'elle, sécurisée par la gloire, tente de le rassurer. Pantin de bois au sens propre, tel Pinocchio, leur fille Annette est un jouet entre leurs mains et celles des médias. Sa voix miraculeuse manifeste son énergie vitale, mais, encore bébé, elle reste une poupée manipulée par son entourage. Il faut attendre la dernière scène du film pour qu’elle prenne son indépendance, quand, devenue plus mature, elle tance ses parents dans un monologue plein de lucidité et poignant.

Marion Cotillard dans "Annette" de Léos Carax (2020). (UGC DISTRIBUTION)

Le film renvoie ainsi à tous les enfants stars, de Judy Garland à Britney Spears, qui défraye en ce moment la chronique pour se libérer du tutorat paternel. Mais en sous-texte, Léos Carax concocte un conte moral sur la vanité de l’artiste confronté au talent des autres. Magnifiquement enluminé d'images raffinées, sans être ostentatoires, le film recèle l’élégance coutumière du cinéaste, malgré de petites longueurs. La musique domine, à l'exception de rares et courts dialogues. Inventive, elle n’en reste pas moins classique dans les compositions et l’orchestration du genre musical. Ce n’est donc pas là que l’on sera le plus surpris. Annette marque d'ores et déjà une date dans la filmographie de Léos Carax, comme une réussite dans l’art délicat du film chanté, et comme une œuvre à part entière.

L’ouverture d’un festival d’exception

Retardé d’un an pour sa sortie, Annette ouvre un 74e Festival de Cannes hors normes. D’autres films ont subi le même sort, comme Benedetta de Paul Verhoeven, ou The French Dispatch de Wes Anderson, tous deux très attendus. Avec 84 longs métrages dans la sélection officielle, au lieu de la soixantaine coutumière, et sept films français en compétition, alors qu’ils sont cinq habituellement, cette sélection augure de la richesse et de la qualité de deux ans de production cinématographique internationale restée dans les tiroirs.

Mais le premier marché du film du monde, colonne vertébrale du festival, va-t-il être aussi foisonnant que les années précédentes, en raison de la pandémie et les contraintes du transport aérien ? Quel impact va avoir le protocole sanitaire sur les festivaliers, professionnels, journalistes, et le public qui se pressent chaque année aux portes du Palais, alors que les salles seront sans jauge limitée ? Autant de questions auxquelles Franceinfo Culture va tenter de répondre, depuis Cannes, durant ce déconfinement balbutiant.

L'affiche de "Annette" de Léos Carax (2020). (UGC DISTRIBUTION)

La fiche

Genre : Drame / Comédie musicale

Réalisateur : Léos Carax

Acteurs : Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg, Rila Fukushima

Pays : France / Mexique / Etats-Unis

Durée : 2h20

Sortie : 6 juillet 2021

Distributeur : Ad Vitam

Synopsis : Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de renommée internationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie.