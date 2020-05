Déconfinement : les coiffeurs, prêts à accueillir les clients

Dès lundi 11 mai, les Français pourront à nouveau pousser la porte de leurs coiffeurs. Le 20 Heures s’est entretenu avec Cathy, une coiffeuse qui se prépare au déconfinement. Son carnet de rendez-vous est plein depuis dix jours. "On avait fait un transfert d’appel sur ma ligne privée pour que je sois joignable", explique-t-elle. La coiffeuse a reçu beaucoup de messages de la part de clients impatients.

Gel hydroalcoolique à disposition des clients

"Nous avons mis des stationnements interdits sur les bancs de coiffage afin que les clientes ne s’assoient pas et pour avoir des distances de sécurité. Ensuite, nous avons mis du gel hydroalcoolique à l’entrée du salon et, sur chaque banc de coiffage, nous avons le spray désinfectant et les gels hydroalcooliques à disposition des clientes", détaille Cathy.

