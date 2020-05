Déconfinement : le casse-tête de la reprise des transports

Le déconfinement aura comme enjeu majeur la maîtrise des règles de sécurité dans les transports. Du côté de la SNCF, l'aménagement va comporter une limitation des réservations à 50% de la capacité des trains, mais aussi un contrôle à l'entrée des gares. À l'intérieur des gares, des cercles en plastique délimiteront les emplacements où les voyageurs pourront attendre afin de se trouver à 1 m minimum les uns des autres. Des mesures qui ont aussi pour objectif de rassurer les voyageurs. "Je pense que ce sera difficile", s'inquiète néanmoins un voyageur qui redoute surtout la promiscuité dans les rames de trains.

Des distributeurs de gel hydroalcoolique installés en gare

Dès le 11 mai, la SNCF espère faire fonctionner 50% à 60% des trains de banlieue en Île-de-France, 40% à 50% des TER et un peu plus de 30% des Intercités et des TGV. La veille du départ, les voyageurs seront informés de l'état de l'affluence de leur train via une application et pourront éventuellement changer leur heure de départ. Des distributeurs de gel hydroalcoolique seront disponibles et le port du masque sera obligatoire à l'intérieur des gares, mais chacun devra se procurer son propre masque.

