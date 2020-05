Déconfinement : la SNCF dévoile son plan de bataille

Le déconfinement s'annonce comme un défi à la SNCF, qui va devoir assurer le trafic tout en faisant respecter les mesures sanitaires liées au Covid-19. Elle va devoir ainsi éviter d'avoir trop de monde au même endroit, en même temps. "Pour les TGV et les Intercités, c'est simple : les réservations seront bloquées dès que le taux de 50% d'occupation est atteint", explique en plateau la journaliste Dorothée Lachaud.

Filtrage en gare et port du masque obligatoire

"Pour les RER, les Transilien et les TER, la veille du départ, il y aura sur l'application SNCF un petit symbole qui indiquera s'il y a de l'affluence dans chaque train. L'idée est de permettre aux voyageurs de s'adapter et de pouvoir prendre un train un peu plus tôt ou un peu plus tard, en fonction du monde attendu", éclaire la journaliste de France Télévisions. En gare, un filtrage sera effectué à l'entrée et un sens de circulation mis en place. Le port du masque sera obligatoire.

