Déconfinement : l’angoisse du retour en entreprise

Depuis trois mois, Sophie Rousseau travaille dans son salon. L’idée pour cette salariée de retrouver son entreprise l’angoisse. Elle craint encore d’attraper la Covid-19. "Il faudrait que je reprenne les transports en commun, et c’est une chose qui continue de me stresser et de me faire peur. Ensuite, je travaille à Neuilly (Hauts-de-Seine), qui est fortement fréquentée", indique Sophie Rousseau, salariée. Dans l’agence où elle travaille, le patron comprend ses craintes. Il fait même tout pour rassurer ses employés.



Créer un cadre de travail serein

Il a mis en place un sens de circulation unique dans l’espace de travail et installé des gels hydroalcooliques. Des masques sont aussi disponibles en libre-service. "On a mis un poste de travail sur deux, ce qui fait que l’on accueille la moitié de nos collaborateurs", explique Philippe Bonnel, dirigeant de l’entreprise. "C’est important pour respecter ce qui nous est demandé et surtout pour ne pas brusquer nos employés."

Le JT

Les autres sujets du JT