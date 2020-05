Déconfinement : La SNCF a vendu 140 000 places dans ses trains pour l'été depuis vendredi, annonce la direction de l'entreprise

L'entreprise a ouvert vendredi les réservations dans ses trains après les annonces du Premier ministre sur les vacances d'été.

La SNCF a vendu 140 000 places dans ses trains pour l'été depuis vendredi 15 mai, annonce la direction de l'entreprise, dimanche 17 mai. L'entreprise avait informé qu'elle ouvrirait vendredi les réservations pour cet été après les annonces d'Edouard Philippe, jeudi, pour relancer le tourisme mis à mal par l'épidémie de coronavirus.

Sur les trois jours, les chiffres représentent une moyenne identique au mois de mai 2019 indique la SNCF. Avec le confinement et les restrictions de déplacement mis en place après le 11 mai, le trafic férroviaire a très fortement diminué. Les ventes de samedi et de dimanche sont deux fois plus importantes que ces deux derniers mois cumulés.

Concernant les destinations, 25% des ventes concernent la Provence Alpes-Côte d'Azur, 14% le Sud-ouest, 12% la Bretagne et le 11% le Languedoc. Tous les billets vendus pour l'été par la SNCF seront échangeables et remboursables.