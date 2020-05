DIRECT. Déconfinement : le gouvernement veut rouvrir un "maximum de lieux" touristiques d'ici le 21 juin

Pierre Godon franceinfo #EUROVISION Je vous propose de passer le relais à mon camarade Benoît Zagdoun, qui reprend le live dès 9 heures, en musique. Et comme il va rallumer la lumière de l'info dans ce live, on s'écoute Love shine a light chanté par les participants de cet Eurovision tronqué (pour ne pas dire plus).

franceinfo #CORONAVIRUS Vous êtes nombreux à vous émouvoir de l'absence de contrôle à l'aéroport de Roissy. Je vous rappelle que la cellule investigation de Radio France s'était penché sur le cas des personnels de l'aéroport, qui, déconfinement ou pas, demeuraient très exposés au virus. A (re)lire ici.

franceinfo #EUROVISION A l'issue de la cérémonie, les présentateurs néerlandais annoncent que le concours aura lieu à Rotterdam en 2021. Et on pourra faire, j'espère, cet apéro batave dans la rédaction, avec un an de retard.

franceinfo #CORONAVIRUS Selon le Journal du Dimanche, le ministère de la Santé a identifié 25 foyers épidémiques depuis le début du déconfinement.

Sylvie #CORONAVIRUS Bonjour. J'habite à Coesfeld où effectivement il y a ce gros foyer émanant de l'abattoir de la ville. La production est mise en cause, à cause de la proximité du travail. Dans les administratifs beaucoup étaient en télétravail. La production est essentiellement constitué de main d'oeuvre étrangère, qui vient de Roumanie, Pologne etc. Ces gens partagent des habitations à plusieurs, souvent loués pour eux, par l'abattoir lui-même. Les conditions de travail n'étant pas idéal, il est sans doute vraisemblable que les symptômes de certains aient été cachés pour préserver leur travail, l'employeur n'ayant la meilleure réputation sociale.

franceinfo #CORONAVIRUS Témoignage de @Sylvie qui connaît la situation de Coesfeld, où se trouve un des abattoirs devenu foyer épidémique en Allemagne.

franceinfo #CORONAVIRUS Si cette soirée d'Eurovision on va dire tronquée ne vous a pas mis d'humeur festive, France 3 Occitanie vous donne quelques conseils pour remplir votre déclaration d'impôts avec les changements liés au coronavirus.

the saint #CORONAVIRUS #DECONFINEMENT Incroyable ! Il m'est arrivé la même chose le 21 mars de retour d'Indonésie. J'avais été très désagréablement surpris à mon arrivée à CDG de constater qu'il n'y avait même pas la prise de température et bien sûr, pas de gel ni masques...Près de 2 mois après, rien n'a changé !!!!!Honte à la France !!!!!

Lambda #CORONAVIRUS #DECONFINEMENT Cette expérience est malheureusement monnaie courante ! Desamis rentrés du Pérou en plein confinement (et après de multiples péripéties et attentes) n'ont eu aucun contrôle ! Entre ce qui est annoncé et la réalité, il y a un fossé et c'est effarant de voir mentir de manière aussi éhontée ! Comment avoir confiance ?

Pierre Godon franceinfo #CORONAVIRUS #DECONFINEMENT Je reçois d'autres commentaires de lecteurs me faisant part d'une quasi absence de contrôles en arrivant de Roissy.

isa #CORONAVIRUS Bonsoir Pierre. En Allemagne c'est l'hébergement de ces travailleurs étrangers qui est mis en cause. Entassés à plusieurs dans des logements de misère....

franceinfo #CORONAVIRUS Une précision d'@Isa notre lectrice allemande sur la résurgence du coronavirus dans les abattoirs outre-Rhin.

Barack Obama Ancien président américain #CORONAVIRUS "Cette pandémie a enfin enterré l'idée que tant de nos responsables savent ce qu'ils font. Nombre d'entre eux ne cherchent même pas à faire semblant d'être responsables". Lors d'un message de félicitations diffusé lors d'une cérémonie cet après-midi pour les diplômés du réseau des universités historiquement noires (HBCU), l'ancien président a critiqué de manière à peine voilée son successeur.

franceinfo #CORONAVIRUS #DECONFINEMENT A Arles, les commerces ont rouvert depuis lundi, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que les habitants ne s'y bousculent pas. France 2 a fait du lèche-vitrine. (FRANCE 2)

Pierre Godon franceinfo #CORONAVIRUS #DECONFINEMENT #ONVOUSREPOND Ne désespérez pas @Chacha, vous êtes très très très nombreux à nous envoyer des commentaires. Effectivement, on trouve des clusters plusieurs abattoirs français, mais aussi en Allemagne et aux Etats-Unis. Un chercheur s'est penché sur la question sur le site The Conversation avance une hypothèse : "les employés travaillent côte à côte et à un rythme qui rend difficile, voire impossible, la pratique de gestes barrière notamment lorsque l'on éternue ou que l'on tousse." Ce qui rend la comparaison difficile, c'est que les salariés des abattoirs américains et allemands sont en grande majorité étrangers alors que ce n'est pas le cas en France. Le secteur assurait qu'il s'agissait de cas isolés en milieu de semaine, discours plus difficile à tenir aujourd'hui quand deux nouveaux abattoirs se sont révélés être des foyers épidémiques.

Chacha #CORONAVIRUS #DECONFINEMENT #ONVOUSREPOND BonsoirJe pose ma question sans grand espoir car je ne suis jamais publiée mais je ne trouve pas d'info Pourquoi beaucoup de cluster en lien avec les abattoirs ??

Charlotte #CORONAVIRUS Pierre, vu qu'on parle chanson ce soir... Un petit tuyau pour les parents dont les enfants, notamment les plus jeunes ont repris l'école: Aldebert a sorti une chanson pour dédramatiser le sujet Coronavirus et faire un petit rappel des gestes barrières !

franceinfo #CORONAVIRUS Une astuce pour dédramatiser le confinement en musique (c'est la soirée et en plus, depuis quelques minutes, on entend quelques chansons en entier) signée @Charlotte dans les commentaires.