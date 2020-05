Déconfinement : la fin de l’interdiction des déplacements à plus de 100 kilomètres

Les Français ont de nouveau l’autorisation de se déplacer dans le territoire. Le Premier ministre Edouard Philippe a levé l’interdiction de quitter un rayon de 100 kilomètres autour de son domicile. Cela devrait permettre à la population de planifier ses vacances d’été et ainsi ravir les professionnels du tourisme.

La Ciotat prêt à accueillir des touristes

A La Ciotat (Bouches-du-Rhône), les établissements touristiques ont hâte de voir à nouveau affluer des visiteurs. "On est sur, approximativement, un taux d’occupation d’environ 10% sur le mois de juin alors que d’habitude, on est plutôt à cette période là aux alentours de 80, 85% de taux d’occupation", constate Laurent Bettane, propriétaire de l’hôtel "Best Western". Les restaurateurs de la ville espèrent eux aussi relancer leur économie après plusieurs mois extrêmement compliqués à vivre.