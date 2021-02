Covid-19 : Renaud Muselier et Martine Vassal demandent une expérimentation pour la réouverture de certains restaurants

C'est une expérimentation qui pourrait être une lueur d'espoir pour les restaurateurs, fermés depuis plusieurs mois à cause de l'épidémie de Covid-19. La ville de Marseille demande à pouvoir tester la réouverture des restaurants dans des conditions réelles et avec un contrôle scientifique. Un protocole sanitaire a été spécialement élaboré par l'Institut hospitalier-universitaire (IHU) Méditerranée, dirigé par le professeur Didier Raoult.

Ce protocole s'appuierait sur une machine qui permet de savoir si on est positif ou négatif au Covid-19, en moins de 10 minutes, à partir d'un test salivaire. Selon l'IHU Méditerranée, cette machine est fiable à 96%. Pour les professionnels du secteur, c'est une avancée sur laquelle il faut s'appuyer. "Il faut que l'expérimentation soit diversifiée, estime Bernard Marty, président régional des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Il y aura sûrement un restaurant d'hôtel, un restaurant brasserie, un restaurant style pizzeria. Il faut que le test se déroule dans des lieux un peu différents."

Le ministère de la Santé n'a pas donné son feu vert

"On ne va pas choisir des gens, ce seront des clients normaux", poursuit Bernard Marty. Selon lui, l'objectif est de montrer "que les restaurants ne sont pas des clusters". La proposition séduit déjà Martine Vassal, présidente LR du département des Bouches-du-Rhône, et Renaud Muselier, président LR de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, qui la défendent. Mais pour l'instant, l'administration, informée depuis plusieurs semaines, n'a pas donné son feu vert. "Ce sera la énième fois qu'ils auront deux, trois ou quatre mois de retard, regrette Renaud Muselier. Dès le mois d'octobre, j'avais demandé à ce qu'on puisse généraliser les tests salivaires. On l'a fait depuis début février, on a pris trois ou quatre mois de retard", déplore-t-il.

"Dans notre pays, on a cette culture de ne pas faire confiance à l'expérimentation, poursuit Renaud Muselier, qui espère une réponse positive du ministère de la Santé. Je trouve des solutions, je fais des propositions, je les fais encadrer sur le plan scientifique, on finira par gagner", assure le président de la Région, se préparant à un nouveau bras de fer avec Olivier Véran.