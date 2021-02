Covid-19 : quatre choses à savoir sur les tests salivaires qui doivent être déployés dans les écoles et les universités après les vacances

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé jeudi le déploiement de ces tests dans les écoles et les universités au retour des vacances de février. Ils doivent permettre un dépistage plus facile et massif chez les plus jeunes.

Il "faut tester, tester, tester !" a répété l'Organisation mondiale de la santé, dès mars 2020. Presque un an plus tard, le gouvernement français affiche sa volonté d'appliquer cette devise aux écoles, collèges, lycées et universités. Lors d'un point d'étape sur la crise sanitaire du Covid-19, jeudi 4 février, Olivier Véran a ainsi annoncé la multiplication des "opérations collectives de dépistage en direction des établissements scolaires" et "des universités". "Des centaines de milliers de tests salivaires" devraient être déployés "au retour des vacances scolaires", a assuré le ministre de la Santé. Franceinfo fait le point sur ces tests salivaires et sur le contexte dans lequel ils sont utilisés.

1 Ils sont plus faciles à supporter

Grande qualité de ces tests salivaires : ils sont moins pénibles à subir que les tests naso-pharyngés et devraient donc être mieux supportés par les enfants. Il suffit de cracher de la salive, ce qui permet d'éviter "l'écouvillon dans le nez", a souligné Olivier Véran. C'est pourquoi certains spécialistes réclament depuis longtemps à la Haute Autorité de santé la généralisation de ces tests. L'épidémiologiste à l'institut Gustave Roussy Catherine Hill plaidait en ce sens sur France Inter, le 15 décembre.

"Le test salivaire est un poil moins efficace, mais il est tellement plus pratique et on peut avoir un taux de couverture tellement meilleur que ça vaut absolument la peine." Catherine Hill sur France Inter

Ces tests salivaires permettent par la même occasion de tester davantage des populations peu symptomatiques ou asymptomatique, qui n'ont pas envie de subir un examen éventuellement redouté et dont ils ne voient pas l'utilité. "Le problème, expliquait encore Catherine Hill, c'est que le virus circule avec les asymptomatiques : on ne les trouve pas, leurs cas contacts non plus, on laisse donc le virus circuler en douce très largement." La population jeune, en principe moins sujette aux symptômes graves de la maladie, est largement concernée.

2 Ils ne livrent pas un résultat immédiat

Il faudra attendre un jour ou deux pour connaître le résultat de ces tests salivaires, qui seront confiés aux labos pharmaceutiques. Les crachats des écoliers seront en effet traités par la technique RT-PCR (avec des machines qui détectent le génome du virus, via une procédure d'amplification qui peut prendre plusieurs heures). Le ministre a écarté a priori les "tests salivaires qui vous rendent un résultat en quelques minutes", jugeant leur "sensibilité trop faible".

C'est un paradoxe, parce que l'un des tests salivaires rapides les plus connus (le résultat est obtenu en 40 minutes), EasyCov, conçu par le CNRS et l'entreprise SkillCell, est remboursable par la Sécurité sociale depuis début janvier. "Il n'y a pas de raison qu'EasyCov ne soit pas pris en compte", tempête Franck Molina, directeur de recherche au CNRS et directeur du laboratoire Sys2diag, qui a conçu ce test. "D'autant que c'est aussi un test salivaire d'amplification génique, comme les RT-PCR !" Et de pointer du doigt "le lobby des labos", qu'il soupçonne de vouloir garder le monopole du marché.

La Haute Autorité de santé (HAS) avait recommandé, le 28 novembre, l'utilisation et le remboursement d'EasyCov, uniquement "chez les personnes symptomatiques pour lesquelles le prélèvement naso-pharyngé est impossible ou difficilement réalisable".

3 Ils permettront de cibler les plus jeunes dont le taux d'incidence augmente

La décision de passer à la vitesse supérieure dans les écoles est peut-être liée aux derniers chiffres de la pandémie en France. Selon le bulletin épidémiologique du 4 février de Santé publique France, l'augmentation la plus forte du taux d'incidence (nouveaux cas sur une semaine pour 100 000 personnes), la semaine précédente, était relevée chez les 0-14 ans (+5%), comme le montre ce graphique (courbe rouge, qui s'élève dans la dernière semaine). Le taux de dépistage est également en hausse sur cette classe d'âge (+17%).

4 Ils doivent encore être validés par la Haute Autorité de santé

La Haute Autorité de santé est désormais chargée de mieux définir les indications et les modalités de réalisation de ces tests salivaires. Elle devrait rendre son avis "à la fin de la semaine prochaine", a-t-elle indiqué à franceinfo. Dans un communiqué publié le 23 janvier, la HAS soulignait que l'écart de sensibilité entre les tests RT-PCR salivaires et naso-pharyngés est faible : "Il apparaît que la perte de sensibilité est de l'ordre de 2 à 11%, ce qui est rassurant, notamment pour les personnes asymptomatiques, et permet d'envisager un élargissement des indications de ces tests."

La Haute Autorité de santé a également précisé à franceinfo qu'elle allait examiner plus largement les populations pour lesquelles un test RT-PCR salivaire pouvait être davantage recommandé qu'un test naso-pharyngé. Et d'évoquer les patients souffrant "de déviation de cloison nasale", mais aussi les personnes âgées ou celles qui souffrent de troubles du spectre autistique, pour qui les écouvillons peuvent être perçus comme intrusifs.