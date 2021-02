Crise sanitaire : ces restaurants ouverts pour les employés du BTP

Depuis des mois, les bars et restaurants sont fermés en France. Enfin, presque tous. Des établissements ont obtenu l’autorisation d’ouvrir leurs portes aux employés du BTP, sous certaines conditions, rapporte France 3, mardi 23 février. Une bouffée d’oxygène pour des restaurateurs de Fillinges, en Haute-Savoie. Après quatre mois de chômage partiel, les employés sont ravis de pouvoir retravailler, à l’instar d’Alice Blatter, une serveuse du restaurant.

La liberté retrouvée

"C’est un sentiment de liberté, on sort de chez nous, on retrouve l’équipe, et, déjà, ça fait beaucoup de bien", témoigne-t-elle. À partir de midi, des employés du BTP arrivent pour manger. Ils présentent une carte professionnelle et signent une convention. Côté cuisine, le chef, Christophe Dupuis, jongle entre la préparation des plats à emporter et les assiettes pour les clients en salle. "Il faut aussi que l’on se remette dans le bain parce que passer du ‘à emporter’ à du service classique, ce n’est pas la même chose", affirme-t-il.







