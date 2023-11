Covid-19 : les cas repartent à la hausse en France

Santé publique France alerte sur une recrudescence des cas de Covid-19 en France. Le ministère de la Santé appelle à la vigilance et à l'application des gestes barrières, alors que les fêtes approchent.

Les consultations sont en forte augmentation chez les médecins, et les signalements dans les hôpitaux connaissent une légère accélération. L'épidémie de Covid-19 repart à la hausse ces derniers jours. Santé publique France tire la sonnette d'alarme : "Nous observons une tendance à la hausse des indicateurs syndromiques en médecine de ville, avec une augmentation des indicateurs virologiques."

"C'est quand même le phénomène saisonnier avant tout"

Les chiffres devraient s'accroître encore un peu plus dans les prochaines semaines, et les facteurs qui les expliquent sont multiples. "C'est quand même le phénomène saisonnier avant tout, et ensuite, il y a effectivement un glissement des variants qui profite toujours au dernier, qui a un petit avantage par rapport aux autres", indique un spécialiste. À l'approche de la période des fêtes, le ministère de la Santé appelle à la vigilance et à l'application des gestes barrières. Les personnes âgées ou présentant des facteurs de risques sont également invitées à se faire vacciner contre le Covid-19, mais aussi contre la grippe. Il est possible de vous faire vacciner au même moment contre les deux virus.