Covid-19 : la nouvelle stratégie de la Chine inquiète

La Chine fait face à une explosion de cas de Covid, notamment parmi les personnes âgées. Officiellement, 7 personnes sont mortes depuis la levée des restrictions sanitaires, il y a 15 jours.

À Shanghai (Chine), des dizaines de malades, dont beaucoup de personnes âgées, sont alignées dans les couloirs, faute de place. Tous sont branchés à une bouteille. Les patients arrivent en masse et ont du mal à être soignés, les médicaments manquants. Après la révolte de la population, le gouvernement a mis fin à sa politique du zéro Covid.

37 millions de personnes contaminées en une journée

Le docteur Zhang Weilong, médecin à la clinique de la fièvre de Shanghaï est pris au dépourvu par ce virage à 180°. "Depuis une semaine, on reçoit chaque jour 180 patients avec de la fièvre. Avant, on n’en avait que sept ou huit", dit-il. Il en est fini des quarantaines et des tests systématiques pour pouvoir être soigné. À Pékin (Chine), les confinements ne sont plus obligatoires et pourtant, les commerces sont vides. Pour la majorité, les habitants sont malades. En une seule journée, 37 millions de personnes auraient été contaminées, selon les autorités sanitaires.