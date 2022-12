Santé : les soignants volontaires appelés à la rescousse au Centre hospitalier de Roubaix

C. Sinz, S. Guillaumin, M. Arribe, L. De Pavant, A. Lepinay, S. Ripaud

Face aux épidémies de Covid-19, de grippe et de bronchiolite, des soignants ont dû renoncer à leurs congés, vendredi 23 décembre, pour venir prêter main-forte aux urgences du CH de Roubaix (Nord), dont le personnel est surchargé.

Pas de répit pour les soignants, vendredi 23 décembre, de l’hôpital de Roubaix (Nord). Certains sont revenus sur leurs congés, en prévision d’un week-end très chargé. "J’ai été rappelé hier matin. (...) Si on ne s’aide pas, on n'y arrivera pas", dit un aide-soignant. Dans le CH, les entrées s'enchaînent. Avec 180 arrivées par jour, 30 de plus qu’à l’accoutumé, il est difficile de prendre du temps pour rassurer les patients.

La semaine à venir plus compliquée

Sans lit dans les autres services, le personnel se sert alors aux urgences. Dans les chambres, deux patients sont installés, au lieu d’un habituellement. Avec la grippe, le Covid et la bronchiolite, tous les services d’urgence sont saturés. Dès le 26 décembre, la semaine s’annonce plus compliquée. "Ce sont des patients qui sont en danger parce que dans les couloirs des urgences, mal surveillés, mal encadrés et dans une situation absolument pas adaptée à leurs besoins de soins", explique Marc Noizet, président de Samu-Urgences de France.