Noël et fêtes de fin d'année : à Paris, le ballet national d'Ukraine danse pour son pays

Invités par un théâtre parisien, les danseurs du ballet national d'Ukraine présentent Giselle. Loin de la réalité de leur pays, ils souhaitent à tout prix maintenir un spectacle pour leur population.

Une arrivé à Paris tout en grâce, après un long voyage en provenance d'Ukraine. Il y a quelques jours, Natalia Matsak et Sergii Kryvokon se trouvaient chez eux, à Kiev. Couple sur la scène et dans la vie, ces deux danseurs étoiles font partie de la troupe du ballet national d'Ukraine, accueilli pour les fêtes de fin d'année par un grand théâtre parisien. Au programme, Giselle, célèbre classique du répertoire romantique français. Première répétition pour le corps de ballet et pour le chef d'orchestre, venu lui aussi d'Ukraine. C'est la première fois depuis le début de la guerre que ces artistes quitte leur pays.

Un quotidien loin de la guerre

Dans ce cocon parisien, les danseurs renouent avec un confort qui n'est plus qu'un lointain souvenir. À Kiev, leur quotidien sur scène sont les bombardements, les coupures d'eau et d'électricité. Mais chacun, là-bas, tient à maintenir coûte que coûte un spectacle pour la population ukrainienne. Arrive le grand soir, celui de la première devant le public parisien. Dans quelques minutes, levée de rideau. À Paris, les arabesques des danseurs se sont faites plus légères et les applaudissements du public ont fait taire les sirènes d'alerte.