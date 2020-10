Covid-19 : Emmanuel Macron s'exprimera sur France 2 et TF1 mercredi à 19h55

Le président de la République parlera de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques et sociales. Il répondra aux questions d'Anne-Sophie Lapix (France 2) et de Gilles Bouleau (TF1).

Emmanuel Macron sur le perron de l'Elysée, à Paris, le 26 août 2020. (LUDOVIC MARIN / AFP)