DIRECT. Covid-19 : des opérations escargot aux abords de plusieurs grandes villes

Le trafic routier risque d'être perturbé, lundi 12 octobre, aux abords de plusieurs grandes villes. Des forains, des professionnels du cirque, des autocaristes, ou encore des chauffeurs de VTC ont prévu des rassemblements et des opérations escargot pour alerter les autorités alors qu'ils sont durement frappés par la pandémie de Covid-19. La Fédération des forains de France réclame notamment "la création d'un fonds de solidarité universel". Des mobilisations sont prévues aux abords de Paris, Marseille, Lille, Nancy ou encore Rouen. Suivez la situation dans notre direct.

Opérations escargot un peu partout en France. Des mobilisations sont prévues aux abords de Paris, Marseille, Lille, Metz, Nancy, ou encore Rouen et Le Havre.

Plus de 16 000 nouveaux cas en France en 24 heures. Selon les données publiées par Santé publique France, dimanche, le pays a enregistré 16 101 nouveaux cas positifs au coronavirus en 24 heures (contre plus de 26 000 la veille). Quant au taux de positivité des tests (proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées), il continue de grimper, et passe de 11% à 11,5%. Il était autour de 7% il y a quinze jours, et à 9% samedi dernier.

Les agglomérations de Montpellier et Toulouse en zone d'alerte maximale à partir de mardi. Les préfectures de Haute-Garonne et de l'Héraultnt annoncé, dimanche, que les agglomérations de Toulouse et de Montpellier basculaient en zone d'alerte maximale dans la nuit de lundi à mardi à minuit. Les préfets de Toulouse et de Montpellier tiendront chacun une conférence de presse, lundi 12 octobre, pour préciser les mesures et le périmètre où elles s'appliquent.